Marchigiani in gol solo nel finale su calcio di rigore. La sintesi della partita, le impressioni degli allenatori e il tabellino

FRANCAVILLA AL MARE (CH) – Con una doppietta di Banegas nella prima frazione di gioco il Francavilla supera al Valle Anzuca il Montegiorgio nel turno infrasettimanale di serie D, solo per il tabellino è servita la marcatura di Marchionni su rigore in chiusura con la gara che si è chiusa dunque sul punteggio di 2-1. La gara si è decisa praticamente nel primo tempo con i giallorossi che hanno fatto valere il proprio maggior tasso tecnico al cospetto di un Montegiorgio che ha fatto vedere delle buone cose, ma non è stato sufficiente per fare punti in terra abruzzese. Nella ripresa il Francavilla è rimasto in dieci per l’espulsione di Bedin per doppio giallo. Primo tempo piacevole, mentre la ripresa ha visto diverse interruzioni ed un calo del ritmo di gioco. Per i marchigiani si tratta della prima sconfitta in campionato. Nel Francavilla out lo squalificato Cruz, invece il Monegiorgio si è presentato in terra abruzzese al gran completo.

Cronaca della partita

Al 5’ Francavilla già in vantaggio: Banegas riceve da Palumbo, si gira e dalla distanza la piazza sotto l’incrocio dei pali. Reagisce il Montegiorgio: al 10’ Albanesi, forse autore di una carica su A. Di Renzo, dalla destra mette in mezzo da Regolanti che da pochi passi con una conclusione tesa manda sopra la traversa. Al 20’ Palumbo appoggia per Banegas che dalla distanza spara alto. Si rivede avanti il Montegiorgio: al 20’ sugli sviluppi di un calcio franco battuto da Albanesi, De Lucia di testa manda un soffio a lato. Ma al 25’ arriva il raddoppio del Francavilla: punizione battuta da Palumbo, intercetta Banegas che stoppa di destro e conclude di sinistro mettendo a segno la sua doppietta personale. Al 36’ Sanchez è costretto ad abbandonare il campo per infortunio, al suo posto entra De Costanzo. Al 40’ ospiti all’attacco con Omiccioli che disegna un corridoio per Sbarbati sul quale si oppone Spacca che ribatte in angolo. Al 47’ Palumbo se ne va sulla sinistra, su di lui salva Perfetti in angolo.

Nella ripresa al 1’ sugli sviluppi di una punizione Palumbo di prima intenzione impegna Perfetti che blocca. al 6’ A. Di Renzo per De Costanzo che si vede deviare il tentativo in corner. Al 10’ punizione di Mele sulla destra per la testa di Cafiero che manda di poco sopra la traversa. Al 15’ su uno svarione della retroguardia ospite Palumbo svirgola calciando a lato. Abbozza una reazione il Montegiorgio con il subentrato Marchioni che approfitta di una incertezza difensiva del Francavilla, ma la sua conclusione è velleitaria e si spegne sul fondo. Al 36’ viene espulso Bedin per doppio giallo dopo un fallo su Marchionni. Al 46’ rigore per il Montegiorgio per un atterramento in area di Nazari su Marchionni. Alla battuta va lo stesso numero 20 marchigiano che trasforma.

Interviste ai due tecnici

Paolo Rachini (allenatore Francavilla): “Una partita ben giocata dalla mia squadra, però nel calcio bastano due minuti per riaprire tutto. Ci siamo complicati un po’ la vita alla fine però penso che oggi la squadra abbia fatto la partita che gli avevo chiesto, di carattere e bella solida come piace a me, abbiamo rischiato poco, abbiamo fatto due gol e ne potevamo fare altri contro una squadra ben organizzata, quindi sono soddisfatto. Ho detto ai ragazzi che in casa deve essere il nostro fortino, noi qi dobbiamo fare tanti punti, riusciamo a giocare bene negli spazi larghi. Dobbiamo continuare così e cercare di fare meglio in trasferta, domenica avremo una partita non semplice, però adesso pensiamo a questa partita giocata bene e da domani già si inizia a pensare alla trasferta di Vasto dove avremo delle assenze pesanti, però ho una rosa di 25 ragazzi che si allenano bene e si mettono a disposizione dell’allenatore e questo mi fa ben sperare”.

Massimo Paci (allenatore Montegiorgio): “Abbiamo trovato il gol nel recupero e non c’era più tempo per rimontare, anche se poi nel secondo tempo, quando stavamo bene fisicamente ci abbiamo provato, dispiace. Noi siamo una squadra costruita quasi da zero, quindi il processo di crescita passa dalle difficoltà, adesso è importante che queste sconfitte non passino via e lascino il segno nel senso che ci sta perdere contro una squadra forte secondo me, ma le sconfitte devono fare capire che fare un gran campionato e fare un campionato mediocre è una linea molto sottile. Serve mentalità, ovviamente per una squadra come noi giovane e nuova queste partite devono essere di insegnamento, però perdere ci sta, abbiamo trovato di fronte una squadra forte, quindi facciamo i complimenti a loro e andiamo avanti”.

Tabellino

Francavilla: Spacca, Sanseverino, Bedin, Mele, Palumbo (34’ st Milizia), Banegas (41’ st Bosco), Paravati (33’ st Bellanca), Nazari, Sanchez (36’ pt De Costanzo), Cafiero, A. Di Renzo A disposizione: Spataro, Cicerello, Di Pinto, Maiolo, S. Di Renzo Allenatore: Rachini

Montegiorgio: Perfetti, Biasiol, Ghiani (12’ st Frezzi), Omiccioli, Scipioni, De Lucia, Tirabassi (12’ st Del Moro), Vecchione, Sbarbati, Albanesi (7’ st Marchionni), Regolanti A disposizione: Monachesi, Passalacqua, Baraboglia, Vita, Carducci, Mariani Allenatore: Paci

Arbitro: Tomasi (sezione di Lecce)

Assistenti: Ruggiero (sezione di Brindisi) e Cutaneo (sezione di Foggia)

Reti: 5’ pt e 25’ pt Banegas, 477’ st Marcghionni (rig.)

Ammoniti: De Costanzo (F) Omiccioli (M)

Espulsi: Bedin (F)

Note: recupero 3’ pt 4’ st, angoli 9-4 per il Francavilla