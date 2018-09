Pescara, promozione Street Art e Writing: approvato il Regolamento

PESCARA – E’ stato approvato ieri mattina in Consiglio Comunale a Pescara il primo Regolamento per la promozione della Street Art e Writing, uno strumento che consentirà l’individuazione di diverse tipologie di spazi murali per promuovere la street art e il writing, ponendo regole e prerogative sulla diffusione nei luoghi pubblici che ad oggi non erano mai state ratificate.

L’assessore alle Politiche Giovanili,Giovanni Di Iacovo su regolamento writers e street art:

“Diventa realtà un regolamento che è stato a lungo desiderato dai giovani artisti della città. Ora bisogna recuperare il tempo perduto, quindi daremo al più presto attuazione alle direttive approvate oggi in Consiglio, perché questa particolare forma d’arte ha recentemente dimostrato proprio a Pescara quanto può essere importante per il rilancio anche dell’immagine e della bellezza della città.

Voglio ricordare l’esperienza fatta con il murale Dreamsdi Millo a Fontanelle, street artist noto in tutto il mondo che vive a Pescara, che ha portato attenzione e temi forti per il rilancio non solo sociale e culturale, ma anche materiale delle nostre periferie. Un rilancio di cui il murale è stato il primo segno forte, ma che abbiamo progettato con decine di interventi in vari ambiti, insieme a soggetti pubblici e privati e che eravamo pronti a far partire se il governo non avesse bloccato i fondi per la riqualificazione delle periferie disposti dal Bando della Presidenza del Consiglio Renzi-Gentiloni che stava alla base di questa fondamentale quanto inedita azione.

La Street Art locale consta di innumerevoli talenti, una presenza dettata dalla storica propensione della città all’arte e alla novità, alle tendenze contemporanee, ad aprirsi a espressioni culturali poliedriche.

Il regolamento nasce per dare a questi artisti spazi e possibilità ed è una risposta efficacissima anche al degrado e al vandalismo con cui spesso l’arte murale viene scambiata. La differenza esiste e il primo discrimine è il rispetto delle regole. Ci saranno muri autorizzati, con diverse modalità, dove nasceranno opere riconducibili ad autori particolari e ci sarà anche continuità nella creazione di murales e lavori, perché la città diventi un museo a cielo aperto e questa forma d’arte non venga relegata in ambiti che non merita e che non la rappresentano”.

I consiglieri Santroni e Martelli sottolineano che questa forma d’arte avrà finalmente gli spazi giusti per esprimersi e promuovere la città e i suoi talenti

“E’ un progetto che prende finalmente forma e presto troverà spazio anche sui muri della nostra città che andremo ad individuare – così i consiglieri Daniela Santroni e Ivano Martelli, promotori del regolamento – Raccoglie il testimone di un lavoro effettuato gli anni scorsi dalla consigliera di quartiere Lucia Zappacosta e lo porta avanti con la convinzione che Pescara per la sua storia culturale, artistica, creativa, debba fare passi avanti in tal senso.

L’arte di strada rappresenta un percorso di costruzione pubblica e collettiva di processi culturali, dove i luoghi deputati alla performance artistica visiva, non sono solo cornice del gesto artistico, ma fanno parte dell’opera stessa, dandone nuovo valore. Così la città, da sempre curiosa e anticipatrice di tendenze e novità, custodirà e incrementerà la propria bellezza, attirando talenti e consentendo il gesto artistico in luoghi pubblici e non solo nei contenitori deputati. Per tali motivi era necessario dotarsi di una disciplina comunale in materia di writing in luoghi pubblici, riconoscendone il valore, ma regolamentandone l’espressione.

Il Regolamento approvato si riferisce alle attività riguardanti il graffitismo in genere, nonché alla realizzazione di disegni, murales, scritte di qualunque genere effettuate con qualunque tecnica grafica (pittura, spray, sticker, poster, etc) su beni di proprietà comunale (muri di edifici, recinzioni, sottopassi, viadotti).

La disciplina punta a dare agli artisti che lo vorranno, la possibilità di esprimere la propria creatività negli spazi espressamente destinati; di creare un rapporto costruttivo tra i creativi e le istituzioni pubbliche al fine di controllare al meglio il proprio territorio e contrastare il fenomeno del vandalismo grafico e conseguente danneggiamento di beni pubblici e privati e, quindi, di recuperare dal degrado alcune zone urbane, trasformando la città in un abitato che muta in compagnia dei suoi dipinti e delle sue performance artistiche, come già capita nei luoghi dove questi si sono concentrati.

Una possibilità espressiva rivolta soprattutto ai giovani, che in città tesserà una vera e propria storia artistica, favorendo collaborazioni, sinergie con associazioni, scuole ed enti, promuovendo anche la nascita di reti finalizzate alla valorizzazione del patrimonio cittadino. Approvato il regolamento gli spazi da destinare alla realizzazione di “murales” saranno individuati, con delibera di Giunta su proposta dell’Assessorato alle Politiche giovanili e di concerto con il Servizio Patrimonio entro 60 giorni. Non dovranno necessariamente essere muri pubblici, enti e soggetti sia pubblici che privati potranno metterli a disposizione, ma dovranno essere ricompresi nella delibera.

Sono tre le tipologie di muri identificate dal documento: gli spazi “Hall of Fame” (muri palestra) sono muri di grandi dimensioni solitamente posizionati in zone più periferiche con l’obiettivo di riqualificare le zone degradate della città e favorire lo scambio di esperienza tra i giovani “writers”; gli spazi personali, più piccoli finalizzati alla connotazione del fenomeno dell’arte urbana, rivalutandola dal punto di vista estetico, artistico e culturale; le aree “Pescara Street Style” individuate per specifici progetti di volta in volta dalla Giunta comunale su proposta dell’Assessorato alle Politiche Giovanili.

Quello di oggi è un passo importante verso una forma contemporanea e diffusa di promozione della città attraverso l’arte, un esempio riuscito di tale azione è il muro eseguito da Millo a Fontanelle che è diventato un segno artistico, ma anche di grande valenza sociale che ha varcato i confini cittadini e regionali, facendosi conoscere a livello internazionale con il luogo in cui è stato impresso”.