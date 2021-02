Francavilla al Mare, lite tra vicini: denunciato per minaccia e lesioni

Un anziano è stato denunciato dai Carabinieri perchè durante la lite con il vicino di casa per un parcheggio ha lanciato prima una zappa quindi dell’acido muriatico

FRANCAVILLA AL MARE – Una banale lite fra vicini si sarebbe potuta trasformare in dramma qualche giorno fa a Francavilla al mare, per un episodio del tutto simile a quello avvenuto a Torrevecchia Teatina nell’agosto 2020.

Le premesse sono analoghe: due vicini che discutono da tempo per un parcheggio conteso da due famiglie del condominio. La coppia più anziana occupa puntualmente il posto auto di una famiglia di giovani, perché a loro dire parcheggiare in quel posto rallenta il passaggio delle autovetture nella stradina, facendo sprigionare maggiore quantità di gas di scarico e impedendo loro di pranzare all’aperto. Così l’88enne per fare indispettire l’altro ci parcheggia la sua auto, che essendo più piccola, non crea il problema.

L’ennesima volta che il 48enne trova il suo posto occupato a dispetto, perde la pazienza e affronta l’anziano che si trova nel proprio giardino: scoppia una violenta lite durante la quale l’anziano afferra prima una zappa e la lancia al vicino che però fortunatamente la schiva. Non contento, l’88enne vede una bottiglia di acido muriatico sul tavolo del giardino e ne lancia il contenuto al 48enne che, grazie alla propria agilità, si scansa e viene colpito solo su una scarpa. Fortunatamente l’uomo indossava delle calzature antinfortunistiche che hanno limitato i danni.

I carabinieri della locale stazione hanno raccolto la denuncia della vittima sul posto, prima che ricorresse alle cure dei sanitari ed hanno denunciato l’anziano, che stava pranzato tranquillamente nel proprio giardino, per minaccia e lesioni aggravate, perché anche in loro presenza aveva minacciato la vittima.