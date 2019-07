Frana a Torricella Sicura, da domani chiude la Provinciale 48 [FOTO]

L’ordinanza è stata emanata per consentire la sistemazione di una frana di valle. Saranno esclusi da questa restrizione gli autobus del trasporto pubblico locale

TORRICELLA SICURA – É stata emanata un’ordinanza di chiusura di un tratto della provinciale 48 Bosco Martese, nel territorio di Torricella Sicura (KM.CA 8+100 ALLA KM.CA 8+200). La chiusura della strada – ad eccezione del trasporto pubblico locale con un accordo per orari prestabiliti – si è resa necessaria per un intervento di somma urgenza per la sistemazione di una frana di valle. Per i flussi di traffico veicolari interessati viene indicata, quale alternativa per giungere a Torricella Sicura la sp n.68 di Villa Ripa.