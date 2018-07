Fossacesia, presentato il servizio del Taxi Sociale

FOSSACESIA (CH) – Il progetto per il Taxi Sociale a Fossacesia, è diventato una realtà. Domenica sera, in piazza Fantini, il Taxi è stato presentato alla cittadinanza.

“E’ un servizio essenziale per la comunità ed era tra i punti del nostro programma politico-amministrativo – ha dichiarato il sindaco Enrico Di Giuseppantonio -. Siamo riusciti a trovare i fondi necessari per dotarci di un veicolo attrezzato che potrà essere utilizzato nei prossimi giorni per offrire un servizio di trasporto per gli anziani e i soggetti più deboli e diversamente abili, favorendo l’inclusione e il miglioramento della qualità di vita dei cittadini con difficoltà motorie”.

Il Comune ha predisposto un regolamento che disciplina le modalità del servizio, che sarà svolto da personale formato. Le richieste dovranno pervenire allo Sportello di Segretariato Sociale.

“Il Taxi Sociale – afferma l’Assessore alle Politiche Sociali, Maria Angela Galante – darà un aiuto concreto alle famiglie, che per motivi lavorativi non sono in grado di soddisfare le esigenze di mobilità dei propri anziani. Permetterà a tutti quei cittadini che ne avranno bisogno di usufruire di un servizio di accompagnamento dedicato e flessibile, effettuando viaggi individuali per recarsi presso strutture sanitarie, di riabilitazione o di utilità sociale”.