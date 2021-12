Fossacesia, Natale a Teatro Nino Saraceni: il programma

Primo appuntamento il 23 dicembre con l’esibizione del Quartetto Davi; il 27 dicembre “Lied alla Romanza”, il 30 dicembre Andrea Di Stefano

FOSSACESIA – “Abbiamo voluto dare un segnale per un ritorno alla normalità, anche se negli ultimi giorni purtroppo la situazione sanitaria nel nostro territorio sta attraversando un periodo difficile a causa dei contagi. Festeggiare il Natale con uno spirito diverso dal 2020, tornare a vivere con più gioia e voglia di stare insieme il periodo più bello dell’anno senza abbassare la guardia era il nostro obiettivo e abbiamo cercato di offrire giorni di gioia e di serenità, che mancavano da tanto, troppo tempo”. E’ quanto hanno affermato il Sindaco di Fossacesia, Enrico Di Giuseppantonio, e l’assessore alla Cultura Maura Sgrignuoli presentando il calendario degli appuntamenti musicali al teatro Nino Saraceni, che hanno preso il via, domenica 19 dicembre, con un ‘Omaggio ad Astor Piazzolla e non solo!’ con protagonisti Maurizio Di Fulvio e Stefania Di Fulvio chitarra, che hanno eseguito brani di Piazzolla, dei Beatles, di Sting, di Ferrauto, di Chick, di Corea, di Lady Gagà e di Michael Andreaws.

“E’ un programma ricco di momenti di condivisione e nel rispetto rigoroso delle norme anticovid. Un grazie sentito va a tutti coloro che a vario titolo hanno dato il loro contributo alla realizzazione del Natale di Fossacesia – proseguono il Sindaco e l’assessore -. La città è stata vestita di luci, l’albero natalizio e il presepe, come da tradizione, sono stati allestiti in piazza Alessandro Fantini per dare un’immagine festosa e incentivare gli acquisti nelle attività commerciali di Fossacesia”.

Il teatro Saraceni tornerà ad animarsi giovedì prossimo, 23 dicembre, alle ore 18, con l’esibizione del Quartetto Davi composto da Dana Stancu, primo violino, Viola D’Ambrosio, 2° violino, Violetta Stancu, viola, e Federico Orlando violoncello. Lunedì, 27 dicembre, sempre alle ore 18, è in programma dal “Lied alla Romanza: alla scoperta del bel canto tedesco ed italiano”. La cantante Simona Colaprisca, sarà accompagnata nella sua esibizione da Francesca Lavagnini, che al pianoforte interpreterà brani di Tosti, Schumann, Schubert e Strauss. Infine, giovedì 30 dicembre, ore 18, protagonista ancora il pianoforte, Andrea Di Stefano, suonerà musiche di Beethoven Liszt, Chopin e Debussy. La direzione artistica delle manifestazioni è di Andrea Di Stefano. “Pur consapevoli del periodo difficile che stiamo vivendo – hanno aggiunto il sindaco Di Giuseppantonio e l’assessore alla Cultura Maura Sgrignuoli – non abbiamo voluto spegnere la luce della speranza che le festività natalizie ci regalano. La pandemia ha acuito il bisogno di vivere la socialità e le feste natalizie costituiscono un momento di aggregazione sociale e di promozione culturale che possono regalare momenti di spensieratezza. Anche per questa ragione, per le vie della città quest’anno abbiamo voluto che fossero diffuse melodie natalizie della tradizione con impianto di filodiffusione, per creare un’atmosfera unica ed informare soprattutto i cittadini sul rispetto delle norme anticovid “.