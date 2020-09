Fossacesia, il comune aderisce all’Associazione Cammino di Pace

FOSSACESIA – Il Consiglio Comunale di Fossacesia, nella seduta del 10 settembre scorso, con voto unanime, ha approvato la sua adesione all’Associazione Cammino della Pace, di Guardiagrele, ritenendola un’interessante iniziativa di valorizzazione del proprio territorio.

“Nella nostra città l’accoglienza, l’ospitalità sono da sempre presenti nelle case dei cittadini. É una città in cui il valore della pace è considerato fondamentale e quindi Fossacesia ben si colloca tra le località che fanno parte del Cammino della Pace – spiega il Sindaco Enrico Di Giusppantonio -. Abbiamo aderito a questa iniziativa perché crediamo fermamente che aiuti a diffondere nelle nuove generazioni qaunto sia importante coltivare e difendere la pace intesa non soltanto come ferma posizione contro la guerra, ma anche come difesa dell’ambiente, dell’uomo e della vita”.