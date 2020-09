Derattizzazione a Montesilvano: intervento al via il 14 settembre

MONTESILVANO – L’assessorato ai Servizi e Manutenzioni, guidato da Alessandro Pompei, informa che l’amministrazione comunale da lunedì 14 fino a venerdì 18 settembre effettuerà il secondo passaggio di derattizzazione, oltre agli interventi straordinari svolti nel corso di questi mesi.

La ditta Biological Service S.a.s. procederà per la diminuzione della popolazione murrina nelle aree di circolazione stradale, piazze comunali, ambienti confinati e frequentati, aree giardini pubblici, monitoraggio e sostituzione di esche sugli impianti esistenti, installazione di nuove trappole nei luoghi sensibili e controlli efficaci sul territorio con interventi mirati. In particolare l’amministrazione comunale, tramite la ditta incaricata, ha organizzato un intervento importante nei cortili delle scuole di ogni ordine e grado, alla vigilia della riapertura del nuovo anno scolastico.

Si avvisa, pertanto, la cittadinanza di fare attenzione alle esche depositate all’interno di contenitori, molto efficaci ed appetibili per i topi e di allontanare gli animali domestici dal luogo della loro deposizione.

Il prodotto utilizzato è a base di anticoagulante e provoca la morte del roditore per emorragia interna dopo alcuni giorni dalla ingestione.

In caso di rischio accidentale per le persone e per gli animali l’antidoto specifico è la vitamina k1.

Si raccomanda di: fare attenzione alle esche e allontanare gli animali domestici dal luogo della loro deposizione.

Per qualsiasi ulteriore informazione/delucidazione, potrà contattare il seguente numero telefonico 085/4481332 o rivolgersi direttamente presso Il Settore Patrimonio, Attività Tecnologiche e Protezione Civile di questo Ente.