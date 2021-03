Fossacesia, giornata dedicata al risparmio energetico il 26 marzo 2021

FOSSACESIA – Un’altra giornata dedicata al risparmio energetico, questa di domani, venerdì 26 marzo, e degli stili di vita sostenibili. Ispirata ad un’ iniziativa, cominciata 16 anni fa ai microfoni di Radio 2, “M’illumino di Meno”, è diventata così un’occasione nazionale di mobilitazione che negli anni ha riscosso una enorme partecipazione di pubblico e ha ottenuto diversi riscontri anche presso le Istituzioni.

Un gesto simbolico come quello di spegnere la luce aiuta a promuovere un uso più consapevole delle risorse energetiche a nostra disposizione e ci fa riflettere sui cambiamenti climatici in atto. Anche quest’anno, il Comune di Fossacesia aderisce alla giornata “spegnendo le luci dell’Abbazia di San Giovanni in Venere – sottolinea il sindaco Enrico Di Giuseppantonio -, perché con questo gesto, che non è l’unico in programma nella nostra città, vogliamo far parte di coloro che vogliono richiamare l’attenzione di personalità ed istituzioni internazionali alla massima attenzione verso il cambiamento climatico che stiamo vivendo”.

Per M’illumino di Meno saranno coinvolti anche gli studenti di Fossacesia “perché riteniamo che la scuola ha un compito fondamentale nel creare un’etica della responsabilità – dice in conclusione il Sindaco Di Giuseppantonio. I ragazzi potranno vedere in alcuni filmati appositamente preparati quali sono le azioni quotidiane che possono essere fatte per la sostenibilità ambientale”.