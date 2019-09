Fossacesia, gestione rifiuti: al via Corso di Formazione per Ispettore Ambientale

FOSSACESIA (CH) – Il Sindaco di Fossacesia, Enrico Di Giuseppantonio, il Consigliere Comunale Umberto Petrosemolo, con delega alle Politiche per lo Sviluppo sostenibile dell’Ambiente, hanno avuto un incontro con il Presidente di Legambiente Abruzzo, Giuseppe Di Marco e con il Direttore della EcoLan Spa, Gabriele Di Pietro, per definire le modalità per svolgere il Corso di Formazione per Ispettore Ambientale.

“Il bando, come si ricorderà, era stato indetto alcuni anni fa e aveva subito riscontrato adesioni. Purtroppo, però, le procedure si sono interrotte perché nel frattempo sono intervenute delle modifiche alle normative sulle quali era stato indetto – tiene a specificare il Sindaco Di Giuseppantonio –. L’incontro con Legambiente e l’ EcoLan ci consente ora di riprendere l’iter e portarlo a conclusione. La funzione degli Ispettori Ambientali è importate perché una volta formati potranno collaborare ad un maggiore controllo del territorio, alle attività di informazione a cittadini e imprese e al contrasto dei comportamenti scorretti per una corretta gestione dei rifiuti”.

“Il bando è riservato ai cittadini di Fossacesia – spiega il Consigliere Petrosemolo -. Le lezioni saranno in tutto 5, ognuna di 4 ore, e saranno tenute da tecnici della EcoLan e di Legambiente. Potranno prendervi parte anche coloro che aderirono al primo avviso”.