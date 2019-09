Diretta Teramo – Cavese: dove seguire la partita in tv, streaming e sul web

Domenica 15 settembre si gioca al Biondi la sfida valida per il campionato di Serie C. Ecco dove seguire il match online da casa o sul proprio dispositivo mobile

TERAMO – Tutto ok per il nuovo manto installato presso lo stadio Bonolis. Questo consentirà di poter giocare Teramo – Cavese regolarmente nell’impianto domani, 15 settembre alle ore 15. Pertanto la società biancorossa ha aperto alla prevendita dei tagliandi con prezzi che vanno dai 12 euro per le curve fino a 45 euro per le poltronissime con prezzi ridotti per alcune categorie come donne, over 65 e ragazzi dai 14 ai 17 anni (compiuti) oltre che per gli under 14. Andiamo a vedere come poter seguire in diretta l’incontro, i convocati e le probabili formazioni.

SEGUI LA WEBCRONACA DIRETTA

Webcronaca e streaming

Ricordiamo che il match potrà essere seguito in diretta dalle 14.15 circa con le formazioni ufficiali quindi l’ingresso in campo delle due squadre da poter seguire su Calciomagazine.net che offrirà la webcronaca in tempo reale del match. In alternativa è possibile seguire il match via streaming ma a pagamento sulla piattaforma Sportube – Eleven Sport che deviene i diritti sul Campionato di Serie C e che propone abbonamenti da 1 mese o annuali comprensivi anche di tutte le partite della stagione. Non è prevista la diretta tv su Raisport e nemmeno su Sporitalia.

Convocati

PORTIERI: 22 Lewandowski, 1 Tomei, 12 Valentini.

DIFENSORI: 29 Cancellotti, 4 Cristini, 27 Di Matteo, 2 Florio, 18 Iotti, 26 Piacentini, 3 Tentardini.

CENTROCAMPISTI: 8 Arrigoni, 19 Bombagi, 23 Cappa, 7 Costa Ferreira, 20 Ilari, 17 Lasik, 11 Mungo, 21 Santoro, 28 Viero.

ATTACCANTI: 25 Birligea, 9 Magnaghi, 10 Martignago.

Indisponibili: Minelli, Soprano.

Squalificati: Cianci.

PROBABILI FORMAZIONI

TERAMO (4-3-1-2): Tomei; Cancellotti, Piacentini, Cristini, Di Matteo; Santoro, Arrigoni, Bombagi; Mungo; Birligea, Magnaghi. Allenatore: Tedino

CAVESE (4-3-3): Bisogno; Spaltro, Matino, Marzorati, Nunziante; Lulli, Favasuli, Sainz-Maza; Addessi, El Ouazni, Russotto. Allenatore: Moriero