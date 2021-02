Fossacesia, fondi per recupero ex comune e lavori a palazzo municipale

FOSSACESIA – Il Comune di Fossacesia ha ottenuto un finanziamento statale di circa un milione e 500mila euro, fondi destinati alla messa in sicurezza sismica del palazzo comunale di via Marina e per il recupero dell’ex municipio storico della in città in via Bonavia.

“Sono due progetti che insieme alla mia maggioranza avevamo inserito nel nostro programma – ricorda il Sindaco, Enrico Di Giuseppantonio – e abbiamo rispettato gli impegni. Si tratta di interventi importanti per la città: innanzitutto recuperiamo un edificio che ha un valore storico per tutti noi e ragioneremo sulla sua destinazione futura che tenga ovviamente conto delle esigenze di Fossacesia”.

L’assessore ai Lavori Pubblici, Danilo Petragnani, aggiunge: “l’adeguamento sismico dell’attuale sede del nostro Comune ci permetterà di mettere a norma l’edificio e grazie ai lavori che saranno eseguiti avremo locali migliori e più accoglienti”.

L’Amministrazione Comunale è al lavoro per progettare la ristrutturazione di altri edifici comunali strategici, con i finanziamenti statali e regionali.