Fossacesia, estate 2022: il bilancio della stagione

FOSSACESIA – Una stagione estiva dai grandi numeri ed è ormai un dato certo e consolidato a Fossacesia. La soddisfazione per questi risultati è tanta perché premiano un lavoro che, anno dopo anno, è stato improntato al miglioramento dei servizi senza mai perdere di vista l’equilibrio tra offerta turistica e rispetto dell’ambiente. L’ecosostenibilità, d’altro canto, è stata sempre al centro dell’azione dell’Amministrazione Comunale guidata dal Sindaco Enrico Di Giuseppantonio. Basta ripercorrere alcune tappe di questo lungo percorso per averne conferme. A cominciare dalle 21 Bandiere Blu consecutive conquistate, una città tra le più virtuose tra i centri abruzzesi per raccolta differenziata, un risultato ottenuto grazie alla campagna di sensibilizzazione verso i cittadini, condotta in sinergia tra Comune ed EcoLan. Fossacesia vanta d’essere stata tra le prime località balneari della regione a realizzare, nel 2017, ‘Una spiaggia per tutti’, area demaniale attrezzata per le persone che presentano disabilità o comunque difficoltà motorie e i loro accompagnatori, che è stato di recente potenziato. Senza dimenticare la qualità dell’acqua del mare, certificata, da molti anni in base alla legge , come “eccellente” dall’Agenzia Regionale per la Tutela dell’Ambiente (ARTA). Un impegno incessante, che ha favorito gli investimenti e l’apertura di nuove attività soprattutto alla Marina, alcune delle quali hanno anche rappresentato una proposta di turismo, rivolta in particolare ai più giovani.

“Questi aspetti ampliano la mia soddisfazione perché con nuove strutture si sono creati posti di lavoro – afferma il Sindaco Di Giuseppantonio -, e al contempo Fossacesia è diventata anche una delle località più in della movida, un fenomeno all’insegna del divertimento e della spensieratezza rimasto tale con i servizi di controllo operati dalle Forze dell’Ordine. Un grazie particolare va rivolto al Prefetto ed al Questore della provincia di Chieti, ai Carabinieri della Compagnia di Ortona e della locale Stazione, alla Polizia di Stato , alla Guardia di Finanza, alla Polizia Locale di Fossacesia, che ne hanno fatto un esempio vero di sicurezza da esportare in altre località. Davvero un “modello Fossacesia”, così come è stato definito l’anno scorso dal Questore. Altre proposte per nuove attività turistiche ci sono state proposte. Di certo non snatureremo le attuali caratteristiche di Fossacesia Marina – avverte il Sindaco Di Giuseppantonio –. Il nostro sguardo è proiettato al futuro, c’è lo impone la via Verde della Costa dei Trabocchi, percorso ciclopedonale tra i più attraenti d’Italia, che già ora è meta di tantissimi visitatori anche stranieri, che quest’anno sono tornati in numero consistente a frequentare anche le nostre spiagge . Voglio però sottolineare che in questi anni avremmo voluto fare molto di più se a impedircelo non fossero state le limitate risorse a disposizione dei Comuni. Oggi è fondamentale la programmazione e per questa ragione a breve convocherò una riunione con gli operatori balneari, ristoratori e di altre attività che vivono di turismo per prepararci alla stagione 2023. Sarà la sede più opportuna per valutare ciò che è andato e quel che invece dovrà essere migliorato per accrescere l’accoglienza turistica nella nostra città. Ringrazio davvero tutti gli operatori, l’associazione ApsTrabocchi, le associazioni locali e di categoria per il loro impegno e la qualità di tutti i servizi che hanno offerto ai nostri ospiti. Tutti assieme dobbiamo valorizzare senza sosta il turismo, che nella nostra città è decollato”.