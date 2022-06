Fossacesia, cartelli di sicurezza sulla spiaggia anche in ucraino

FOSSACESIA – La solidarietà si manifesta in mille modi. Sulla spiaggia di Fossacesia, la segnaletica rivolta agli utenti e relativa alla sicurezza dei bagnanti, quest’anno sarà scritta anche in lingua ucraina. L’Amministrazione Comunale ha fatto propria un’ ordinanza della Capitaneria di Porto di Ortona nella quale si chiede appunto, che le informazioni che compaiono sui cartelli posti lungo i cinque chilometri della spiaggia fossacesiana, siano anche in cirillico, lingua parlata in Ucraina.

“Si tratta di una iniziativa che ci trova pienamente d’accordo – afferma il Sindaco Enrico Di Giuseppantonio -. L’accoglienza che la mia città, come tante altre in Abruzzo, ha riservato verso questa popolazione vittima dell’ atroce guerra, è stata notevole. Per far loro godere un’ estate in tranquillità lungo la nostra spiaggia, ci è parso davvero utile fornire le necessarie informazioni ai profughi, in massima parte donne e bambini. Si tratta di indicazioni su talune esigenze legate alla sicurezza dei bagnanti che hanno come obiettivo quello di garantire lo svolgimento in condizioni di massima sicurezza tutte quelle attività che caratterizzano la stagione estiva. Un grazie lo rivolgo alla Capitaneria di Porto per la sua encomiabile sensibilità”.