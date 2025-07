Fossacesia: campagna per la prevenzione visiva anche d’estate

FOSSACESIA – Si è svolta il 10 luglio a Fossacesia la campagna di prevenzione “La prevenzione non va in vacanza”, promossa dal Comitato abruzzese dell’Agenzia Internazionale per la Prevenzione della Cecità (IAPB), in collaborazione con il Centro Nazionale di Alta Tecnologia (CNAT) di Chieti – Scuola di Specializzazione in Oftalmologia diretta dal Prof. Rodolfo Mastropasqua – e con il supporto del Lions Club di Lanciano e del Comune di Fossacesia.

Nel corso della giornata sono state effettuate 60 visite oculistiche gratuite rivolte a residenti e turisti. Gli screening hanno incluso l’esame del segmento anteriore (cornea, cristallino, congiuntiva) e posteriore del bulbo oculare (fondo oculare e retina), oltre alla valutazione degli effetti dannosi causati da una non corretta esposizione ai raggi solari.

«Siamo orgogliosi di aver ospitato questa iniziativa – ha dichiarato il sindaco Enrico Di Giuseppantonio – che dimostra quanto sia importante promuovere la prevenzione anche nel periodo estivo. Ringrazio tutti coloro che hanno reso possibile questa giornata di grande valore per la salute dei cittadini e dei visitatori».

L’iniziativa ha rappresentato un’occasione concreta per prendersi cura della salute visiva, anche in vacanza.