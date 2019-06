Fossacesia, Baya Verde: bando per la gestione immediata del centro

Scadrà il prossimo 1 luglio e avrà la durata di due anni. Di Giuseppantonio: “intendiamo dare una risposta celere alle necessità dei cittadini e villeggianti che frequentano il nostro litorale “



FOSSACESIA – L’Amministrazione Comunale ha revocato la concessione all’attuale gestore del Centro Baya Verde, a Fossacesia Marina per inadempienze contrattuali ed è tornato in possesso dell’impianto. Contestualmente, l’Esecutivo guidato dal Sindaco, Enrico Di Giuseppantonio, per accelerare quanto più possibile le procedure per la locazione e riapertura del complesso in tempi utili per la stagione estiva in corso, ha dato mandato al Responsabile del Settore IV, Ing. Silvano Sgariglia, di procedere con urgenza a pubblicare apposito avviso pubblico per la ricerca di operatori economici iscritti alla C.C.I.A.A. per le attività da svolgere, interessati alla locazione stagionale della struttura comunale.

Il bando è stato pubblicato questa mattina sul sito istituzionale del Comune di Fossacesia, fossacesia.gov.it. e scadrà il prossimo 1 luglio. In esso è prevista la gestione immediata del centro e per la durata di due anni nel corso dei quali si procederà ad un nuovo assetto urbanistico, che valorizzi l’area pubblica che, tra l’altro, fa da sponda tra la pista ciclo-pedonale della Costa dei Trabocchi e il lungomare di Fossacesia Marina.

“Con questo provvedimento intendiamo dare una risposta celere alle necessità dei cittadini e villeggianti che frequentano il nostro litorale – sottolinea il Sindaco Di Giuseppantonio -. Baya Verde, è una struttura pensata anche per promuove il benessere, uno spazio dove organizzare eventi ed iniziative. Senza contare poi che proprio in questa stagione, a Fossacesia Marina, sono aumentati locali e strutture balneari e non potevamo permetterci di lasciare chiuso un impianto attrezzato come Baya Verde. Spero che la riapertura possa avvenire al più presto per accrescere l’offerta turistica a Fossacesia. Nel programma di governo della città che verrà illustrato nel prossimo consiglio comunale – aggiunge il Sindaco Di Giuseppantonio -, immaginiamo la realizzazione di spazi riservati alle attività turistiche, altri a giochi per bambini ed altri ancora per attività finalizzate ad attività legate alla promozione ed alla vendita di prodotti tipici del territorio”.