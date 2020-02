Fossacesia, al via l’asfaltatura su via Lanciano e altre vie

FOSSACESIA – Inizieranno domani i lavori di rifacimento del manto bituminoso di circa 450 metri nel centro urbano di Fossacesia nel tratto di Via Lanciano della strada provinciale 217 – ex SS 524 Lanciano – Fossacesia, dall’intersezione con Via delle Croci fino al ponte sul’A14 all’intersezione con Via Cupa Sant’Agnese. L’intervento viene eseguito con i fondi del D.M. 49/2018 per 289.624,18 euro. I lavori saranno eseguiti dalla ditta Umberto Marinelli Srl di San Salvo. A seguire si procederà a riasfaltare il tratto della SP 217 dall’intersezione con Via Coste Ospedale fino alla rotatoria con la Sp Mediana. La prossima settimana si procederà a completare il tratto della SP 217 dal ponte sull’A14 all’uscita di Fossacesia verso Santa Maria Imbaro per circa 1km, per un totale di 1200 metri cubi di asfalto.

