Un nuovo gioco a Villa Sabucchi donato dal Lions Club “Ennio Flaiano”

Il consigliere Orta: “In questo modo favoriamo occasioni di divertimento e di crescita dei minori sotto il profilo relazionale e della psicomotricità”

PESCARA – Una nuova postazione ludica da ieri è a disposizione dei bambini che frequentano il parco di Villa Sabucchi. La breve cerimonia svoltasi lo scorso 17 giugno fa seguito all’iniziativa portata avanti dal Lions Club “Ennio Flaiano”, che ha donato il gioco all’amministrazione comunale, in collaborazione con l’associazione LAAD. Erano presenti all’inaugurazione il presidente del Lions club Giovanni De Massis, la presidente della Laad, Vera De Gregoriis, e il consigliere comunale Cristian Orta. Quest’ultimo, in rappresentanza dell’amministrazione, ha affermato “che in un parco di grande bellezza come Villa Sabucchi, queste proposte rivolte ai bambini sono ben accette e sostenute dal Comune perché i più piccoli rappresentano il nostro futuro. In questo modo favoriamo occasioni di divertimento e di crescita dei minori sotto il profilo relazionale e della psicomotricità. Ben vengano dunque queste opportunità, per le quali in questa circostanza voglio ringraziare il presidente De Massis e tutti coloro che hanno collaborato”.