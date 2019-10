L’AQUILA – In procinto di rientrare alla base di Preturo, L’Aquila, l’elicottero del 118 è volato verso le Torri di Casanova, sul Gran Sasso, località Forchetta di Santa Colomba. Due escursioniste residenti rispettivamente a Pescara e a Vasto, sono rimaste bloccate su un ghiaione. Moto spaventate ma in buone condizioni di salute, le escursioniste sono state recuperate con il triangolo di evacuazione e per il sopraggiungere della notte sbarcate direttamente all’aeroporto di Preturo.

Forchetta di Santa Colomba, recuperate due escursioniste bloccate ultima modifica: da