Fondo Sanitario Regionale 2020-22, l’appello di AreaBlu

TERAMO – “Tutta la politica provinciale teramana deve fare quadrato nella battaglia per una equa ripartizione del Fondo Sanitario Regionale per gli strumenti di programmazione 2020-2022. In tal senso accogliamo con favore l’apertura del Sindaco di Teramo Gianguido D’Alberto, che ha deciso di appoggiare questa “campagna” messa in campo dal Coordinatore della Lega di Teramo, Gianfranco Giuliante, e auspichiamo che lo stesso facciano anche tutte le istituzioni, le associazioni di categoria, i sindacati e i pezzi di società civile del nostro territorio che non può restare ai margini di un confronto strategico che interessa tutta la nostra provincia e per questo riteniamo debba fare registrare la massima adesione possibile.

È infatti davvero umiliante pensare che per il 2019 la spesa sanitaria pro capite per ogni cittadino teramano è stato di 0,29 centesimi, mentre per un cittadino abitante nella provincia di Pescara è cento volte superiore, ovvero di 29,02 euro cadauno. Solo questo la dice lunga sulla palese ingiustizia perpetrata ai danni degli abitanti della nostra provincia!

Chiediamo quindi alle istituzioni, a partire dal Presidente della Provincia di Teramo, di concerto con i primi cittadini dei comuni della nostra provincia, i rappresentanti teramani in Regione ed in Parlamento di promuovere tutte le iniziative per fare pressione tutti assieme, al fine di garantire una equa ripartizione del Fondo Sanitario Regionale, affinché la provincia di Teramo possa avere finalmente quanto le spetta di diritto senza subire ulteriori penalizzazioni” è questa la nota inviata dal Direttivo di AreaBlu.