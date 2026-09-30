Abruzzo: oltre 600 mila euro per le Unioni dei Comuni

REGIONE – La Regione Abruzzo mette in campo oltre 600 mila euro a sostegno dell’associazionismo comunale. L’importante dotazione finanziaria è destinata ai nuovi avvisi pubblici annunciati dall’assessore agli Enti locali, Roberto Santangelo, al termine del confronto istituzionale con i rappresentanti delle Unioni dei Comuni

Prima della pubblicazione ufficiale dei bandi, l’assessorato ha voluto aprire un tavolo di ascolto diretto con i soggetti interessati. L’obiettivo è calibrare le risorse sulle necessità concrete delle amministrazioni locali, puntando al miglioramento dei servizi esistenti o allo sviluppo di nuove funzioni associate.

Durante l’incontro, le Unioni dei Comuni hanno evidenziato una delle criticità storiche del comparto: la carenza di organico, in particolare di profili tecnici. Da qui la richiesta di destinare una quota dei fondi alle spese per il personale, così da garantire la copertura economica per almeno un’unità di categoria C.

Sul fronte del fabbisogno di personale, l’assessore Santangelo ha ricordato le opportunità già attivate tramite il Fondo sviluppo e coesione. L’intervento denominato Rafforzamento strutturale all’interno di Hub delle competenze consentirà l’assunzione di 40 figure di categoria C a supporto dei piccoli comuni in possesso dei requisiti previsti.

Le procedure di selezione sono attualmente a buon punto: l’obiettivo dell’amministrazione regionale è individuare i comuni beneficiari e completare le procedure di reclutamento nel giro di pochi mesi, offrendo così un supporto concreto agli enti locali.