Flacco e Colasanti presentano “Tre racconti per il teatro” a Nocciano

NOCCIANO – L’appuntamento è per sabato 29 febbraio a Nocciano, ore 17:30, presso le Storiche Cantine Bosco. L’evento si annuncia molto più di una semplice presentazione libraria: protagonista del pomeriggio sarà il meglio della cultura abruzzese: letteratura, teatro, musica e prodotti enogastronomici. Gli autori, Elsa Flacco e Maurizio Colasanti, insegnante e scrittrice lei, musicista di fama lui, e il noto giornalista televisivo Antimo Amore vi condurranno a scoprire quello che si annuncia come un progetto dalla grande visione.

Nell’occasione il gruppo musicale Ancestral Chamber Music eseguirà, in prima assoluta, le musiche originali composte da Maurizio Colasanti per questi testi che, ricordiamolo, diventeranno spettacoli teatrali in palcoscenico. Lavinia Taraborrelli reciterà parti del libro, mentre i vini rinomati della Cantina Bosco, accompagnati da squisite specialità gastronomiche abruzzesi, suggelleranno la giornata.

Tre racconti per il teatro: Fondazione 139, Gli aquiloni di Zuara, La coda, tre storie surreali e insieme vivide, di carne e sangue, di azione e di pensiero, per ridere, indignarsi e commuoversi. Edito da ChiarEdizioni di Arturo Bernava, Tre racconti per il teatro si preannuncia un lavoro pronto a farsi spettacolo, che ancora prima della sua uscita fa parlare di sé. Per partecipare all’evento bisogna prenotarsi sul sito www.chiaredizioni.it.