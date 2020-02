PESCARA – Al via la nuova stagione teatrale 2019/20 “Eros & Emozioni”, ideata e diretta dalla Baltimore Production. Leitmotiv di questo avvincente cartellone sarà l’eros, inteso in tutte le sue sfumature, coniugato attraverso il gioco, la seduzione e la dialettica dalle mille facce. Un viaggio liberatorio intorno al piacere e ai suoi tabù; un percorso trasversale sul desiderio, la sensualità, l’amore tout court. Quattro gli spettacoli in programma che andiamo a conoscere più da vicino.

“DIGNITA’ AUTONOME DI PROSTITUZIONE” DI LUCIANO MELCHIONNA

Da giovedì 7 a sabato 9 maggio 2020 al Teatro Massimo di Pescara, nell’ambito della rassegna nella stagione teatrale “Eros & Emozioni”, arriva Dignità Autonome di Prostituzione, lo spettacolo scritto e diretto da Luciano Melchionna, uno dei lavori teatrali più amati e applauditi degli ultimi anni. Una prima volta nella splendida città abruzzese per il pluripremiato format ideato 12 anni fa con Betta Cianchini, che ad oggi vanta ben 45 edizioni e più di 400 repliche in location inconsuete, prestigiosi teatri nazionali e in celebri festival internazionali, con oltre 500.000 spettatori e 300 artisti coinvolti.

Perfetta fusione di prosa, musica, poesia, danza, sempre diverso e mai uguale a se stesso, Dignità Autonome di Prostituzione trasformerà gli spazi Teatro Massimo di Pescara nel Bordello più famoso d’Italia, coinvolgendo il pubblico nel suo gioco intrigante e divertente per un evento imperdibile e ricco di sorprese. Gli spettatori, avvolti in una luce rossa, vengono fatti entrare nella “Casa Chiusa dell’Arte”, il famoso Bordello dell’Arte gestito da “Papi” Melchionna. Qui saranno adescati da prostituti e prostitute che in cambio di dollarini – il denaro locale ricevuto all’ingresso – offriranno infinite Pillole di Piacere, monologhi irriverenti e performances intense, su testi classici e contemporanei scritti perlopiù dall’autore stesso, suscitando a volte risate e a volte lacrime – ma sempre emozioni.

“AUTENTICO” UNO SPETTACOLO DI LUCIANO MELCHIONNA, con ROCCO SIFFREDI

Anteprima della nostra produzione originale “Autentico”, con Rocco Siffredi e sempre sotto la guida del geniale Luciano Melchionna, che debutterà al Teatro Ariston di Sanremo il 21 maggio prossimo, e calcherà i teatri più importanti d’Italia e d’Europa. Quando mi è stato proposto di incontrare Rocco non ho avuto dubbi, sentivo che sarebbe stato un incontro importante ma credevo sarebbe finita lì, non pensavo avessimo molte cose in comune. Siamo tutti vittime dei pregiudizi e delle nostre proiezioni in fondo, no? E invece è iniziata un’avventura stimolante per me e per le attrici con le quali ho lavorato, uno scambio eccitante… cuore/cervello.

Si parla di sesso con Rocco, certo, e lo si fa come non lo facciamo mai, se non nelle nostre teste. Si parla di violenza, di orgasmo infinito, delle differenze tra l’uomo e la donna: chi stabilisce il limite? Poi, con la stessa libertà, la stessa purezza – sì, purezza, non ho sbagliato il termine – si parla di anima, della sua fragilità e dei sentimenti che la percorrono, che la torturano. Si parla di depressione, come impossibilità di fermare la testa, e si discute di felicità negli opposti: il porno e la famiglia, i due mondi che lo tengono in vita. Si parla di Eros e Thanatos, di horror vacui e di senso di colpa e intanto si ride di sè e delle debolezze umane, senza alcun pentimento. Si parla di una moglie meravigliosa che sa amare a prescindere, in modo totale, e di figli educati e discreti, quasi timidi ma assai esigenti.

Si ride molto con Rocco e con le sue “pasoliniane” intuizioni, si balla e si canta – con risultati discutibili, secondo la moglie, Rosa – si ingaggiano scoppiettanti sfide all’ultimo sangue dove nessuno vuole avere ragione a tutti i costi, in una rivoluzione vera e propria, quella del rispetto dell’altro, quella di una civiltà di sostanza e non di forma dunque. E intanto, guardando il suo volto, si resta ammaliati da quel fanciullino che galleggia sui suoi lineamenti, inafferrabile, finchè non va a fuoco, come la sua passione. Autentico è Rocco, è questo strano spettacolo che non appartiene in pieno a nessun genere, sono gli artisti e i collaboratori, la mia regia, tutti coloro che vorranno approcciare a questa “cartina tornasole”, specchio della nostra società negli ultimi decenni. Sempre più “pornografica” [Luciano Melchionna]

“DIALOGO DI UNA PROSTITUTA CON UN SUO CLIENTE” DI DACIA MARAINI, CON SIMONA CAVALLARI

REGIA DI GUGLIELMO FERRO

15/20 aprile 2020 ore 17.30 / 21.00 – Teatro Massimo

MOSTRA FOTOGRAFICA “EROS ED EMOZIONI” FOTOGRAFA INTERNAZIONALE LETIZIA BATTAGLIA

7/14 maggio 2020 ore 10.00 / 21.00 – Aurum / Pescara

TURNO A:

1) lunedì 20 aprile ore 17.30: Simona Cavallari;

2) giovedì 7 maggio ore 20.30: Dignità Autonome di Prostituzione. 3) sabato 23 maggio ore 21.00: Rocco Siffredi;

TURNO B:

1) mercoledì 15 aprile ore 21.00: Simona Cavallari;

2) venerdì 8 maggio ore 20.30: Dignità Autonome di Prostituzione. 3) sabato 23 maggio ore 17.30: Rocco Siffredi;

TURNO C:

1) mercoledì 15 aprile ore 17.30: Simona Cavallari;

3) sabato 9 maggio ore 20.30: Dignità Autonome di Prostituzione. 4) domenica 24 maggio ore 21.00: Rocco Siffredi.

