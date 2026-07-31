FISI Abruzzo, Ciminelli riconfermato presidente: Quaglieri elogia il nuovo consiglio

REGIONE – L’assessore regionale allo Sport Mario Quaglieri ha espresso le proprie congratulazioni ad Angelo Ciminelli, riconfermato alla presidenza del Comitato regionale Abruzzo della Federazione Italiana Sport Invernali, sottolineando il valore della continuità alla guida di un settore che rappresenta una componente identitaria del territorio. La riconferma, accompagnata dall’ingresso dei nuovi consiglieri, segna l’avvio di un mandato che punta a rafforzare la crescita del movimento e la valorizzazione delle montagne abruzzesi.

Quaglieri ha evidenziato come la fiducia accordata a Ciminelli e al nuovo consiglio regionale sia il risultato di un impegno costante: «La loro esperienza e il loro lavoro rappresentano una garanzia per la crescita di un movimento che svolge un ruolo fondamentale nella promozione dello sport, nella formazione dei giovani atleti e nella valorizzazione delle nostre montagne». L’assessore ha ribadito anche il sostegno della Regione Abruzzo al mondo degli sport invernali, definito un patrimonio sportivo, turistico ed economico di grande valore: un settore che, grazie alla collaborazione con il comitato regionale, potrà continuare a offrire opportunità di sviluppo alle società sportive, ai tecnici e agli atleti.

Il nuovo Consiglio regionale FISI Abruzzo accompagnerà Ciminelli nel percorso del quadriennio, con una squadra composta da Pierfrancesco Caruso, Arturo Como, Gennarino Di Stefano, Elvio Donati, Massimo Ferella, Matteo Franceschi, Emilio Sciullo, dai rappresentanti degli atleti Francesca Carnassale e Simone Tedeschini, dal consigliere tecnico Carlo Bianchini e dal revisore Venturino Di Corpo. Una composizione che conferma la volontà di dare continuità alla programmazione e di consolidare la presenza della FISI sul territorio, in un momento in cui gli sport invernali assumono un ruolo sempre più strategico per l’Abruzzo.