“Fiocco di neve”: da Coccopalmeri arriva la nuova collezione 2021

ROCCARASO – Puntuale e impeccabile arriva a Roccaraso il nuovo fiocco di neve da collezione firmato Coccopalmeri. Per il settimo anno consecutivo l’ormai noto gioiello a edizione limitata ruba la scena di metà dicembre, come di consueto avviene sia per l’attenzione mediatica e sia per le centinaia di internauti che rendono virali i post sull’argomento.

Ogni anno diverso, ogni anno denso di significati, il “Fiocco di neve” non fa eccezione per il 2021. Prosegue dunque senza interruzioni la tradizione del gioiello che simboleggia l’amore per la montagna e per gli sport invernali, grazie ai cuori che ne integrano la forma.

Il fiocco della settima edizione presenta sette cuori per una corrispondenza tra gli anni di questa tradizione e il simbolo dell’amore per la neve.

“Il numero sette è molto affascinante” spiega Coccopalmeri “e ha avuto sempre un ruolo importante nella storia dell’Uomo. Sette sono le arti, le virtù, i doni dello Spirito Santo; sette sono le meraviglie, i saggi, i metalli simbolici tra cui l’oro e l’argento. Ma soprattutto sette sono i colori dell’arcobaleno, simbolo di rinascita e serenità dopo la tempesta, che è l’augurio di cui tutti noi abbiamo bisogno”.

Il fiocco del 2021 sarà in produzione per dodici mesi, fino a dicembre dell’anno prossimo, quando nel laboratorio di Via Roma un nuovo fiocco sostituirà quello attuale.

“Ogni stagione sciistica ci dà emozioni uniche e irripetibili” conclude Coccopalmeri “ed è proprio a quelle emozioni che si legano i ricordi della neve nel corso dell’anno. Allora allo stesso modo immagino che ogni gioiello si associ al ricordo di una sola stagione, alle sue suggestioni uniche, con l’auspicio che tutto torni presto alla normalità e che la stagione appena cominciata possa svolgersi al meglio possibile”.