Pallamano, il programma del Supercoppa Day 2020 a Chieti

Il 19 dicembre a Chieti in campo Bolzano – Conversano e Jomi Salerno – Cassano Magnago. Sono queste le finali rispettivamente del maschile e femminile

Quattro squadre, due partite e in palio l’ultimo trofeo del 2020. Il neo Centro Tecnico Federale del Pala Santa Filomena di Chieti ospiterà, il prossimo sabato 19 dicembre, il Supercoppa Day.

Tutto sarà raccolto in 120’ nell’ormai tradizionale format in sede unica. Al maschile in campo ci saranno il Bolzano, detentore della Coppa Italia conquistata al Palaestra di Siena, e il Conversano che ha chiuso al primo posto la porzione di regular season del passato campionato. Per ciò che riguarda il match femminile, invece, alla Jomi Salerno – che ha vinto l’ultima Coppa Italia – sarà opposto il Cassano Magnago, secondo nelle stesse Finals del febbraio scorso e che subentrerà alla Mechanic System Oderzo. La formazione veneta ha dovuto declinare la propria partecipazione a causa delle persistenti difficoltà organizzative legate ai casi di positività al Covid-19 registrati nelle precedenti settimane.

Il match tra Salerno e Cassano Magnago avrà inizio alle ore 16:30, seguito alle ore 19:00 da Conversano – Bolzano. Entrambe le gare saranno trasmesse in live streaming su Eleven Sports (www.elevensports.it). Nel rispetto delle norme sanitarie vigenti, porte chiuse al Pala Santa Filomena.

PROGRAMMA

Supercoppa Day 2020

Finale femminile

h 16:30

Jomi Salerno – Cassano Magnago

Finale maschile

h 19:00

Conversano – Bolzano

ALBO D’ORO

Per uomini e donne sarà la 14^ edizione della Supercoppa dal 2005 a oggi. La prima società ad alzarla al cielo fu Merano nel maschile. Due delle partecipanti di quest’anno, Bolzano e Salerno, detengono il record di successi: quattro volte ciascuna. Torna a competere per il titolo maschile anche Conversano, salita sul gradino più alto del podio tre volte tra 2006 e 2012.

L’albo d’oro completo è consultabile nell’apposita sezione del sito federale figh.it.