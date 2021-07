“…Fino alle stelle! – Scalata in musica lungo lo Stivale” a Sulmona

L’esilarante commedia musicale andrà in scena venerdì 23 luglio presso il Cortile Comunale di Palazzo San Francesco

SULMONA – Prosegue con un nuovo imperdibile appuntamento la stagione teatrale di prosa 2021 del Teatro Maria Caniglia di Sulmona: il prossimo 23 luglio alle ore 21:00, presso il Cortile Comunale di Palazzo San Francesco, andrà in scena “…Fino alle stelle! – Scalata in musica lungo lo Stivale”, commedia musicale romantica, commovente e al contempo esilarante, dal sapore tipicamente nostrano.

La pièce, ideata e interpretata da Agnese Fallongo e Tiziano Caputo, che ha curato anche l’accompagnamento musicale, è diretta dal regista Raffaele Latagliata e prodotta da Ars Creazione e Spettacolo. Ambientata nell’Italia degli anni Cinquanta, la storia narra l’impresa di Tonino e Maria, lui cantastorie e musicista dall’animo poetico, lei fanciulla dal temperamento mite ma dal talento straordinario e inconsapevole: i due lasciano la Sicilia alla volta del Belpaese per sfidare la sorte e realizzare i sogni di fama e successo nel mondo dello spettacolo. Un viaggio attraverso regioni, dialetti e leggende, ma anche un viaggio interiore alla ricerca del riscatto, che si fa metafora di un’epoca – quella del Secondo Dopoguerra – che ha visto l’Italia nella sua veste più autentica e sincera, consacrandola a un immaginario collettivo che dura ancora oggi.

A nutrire il cast tecnico dello spettacolo Adriano Evangelisti, che ha curato il coordinamento creativo, Annarita Gullaci, che ha diretto i movimenti coreografici, Andrea Coppi, che ha firmato la scenografia, e Giorgia Marras che ha realizzato i costumi di scena. Service audio luci a cura di Fracassievents.

«Con “…Fino alle Stelle! – Scalata in musica lungo lo Stivale” avremo modo di assistere a uno spettacolo di alto livello, ideato e allestito da talenti ampiamente riconosciuti nella scena teatrale italiana contemporanea, alcuni dei quali hanno già calcato la scena sulmonese in passato, serbando della nostra Città un ottimo ricordo» commenta Patrizio Maria D’Artista, direttore artistico del progetto “Teatro Maria Caniglia – Teatro di Produzione”, «La pièce, ampiamente apprezzata dalla critica e dalle principali testate di teatro, con la sua freschezza e con i suoi ritmi vivaci è adatta a tutti i tipi di pubblico, in particolare ai giovani: per tale ragione abbiamo deciso di studiare e adottare una formula di riduzione del biglietto di ingresso per gli under25, che potranno assistere allo spettacolo al costo di soli 5 €».

Dopo lo spettacolo in streaming “Ion” di Dino Lopardo, l’anteprima nazionale del nuovo allestimento di Gabriele Lavia e il Sulmona Teatro Festival – Teatro Corto, “Fino alle Stelle! – Scalata in musica lungo lo Stivale” costituisce il quarto appuntamento del calendario di attività Progetto “Teatro Maria Caniglia – Teatro di Produzione” e il terzo della stagione di prosa del Caniglia, che sinora ha ottenuto un notevole successo di pubblico. Il prossimo 5 agosto alle 21:00, sempre nel Cortile Comunale di Palazzo San Francesco, sarà la volta dell’attesissimo Antonio Rezza, che con Flavia Mastrella porterà a Sulmona lo spettacolo “Pitecus”.

I biglietti per “…Fino alle Stelle! – Scalata in musica lungo lo Stivale” sono in vendita presso l’Ufficio Servizi Turistici di Sulmona – Palazzo della SS. Annunziata in Corso Ovidio e sulla piattaforma online Oooh.events. Il giorno dello spettacolo la biglietteria sarà allestita nel Cortile della Rotonda di S. Francesco, che fungerà da ingresso principale. Il costo dei biglietti è fissato a € 15 con ridotto ad €13 per l’ingresso singolo, con speciale riduzione a € 5 per i giovani fino ai 25 anni di età.

Per informazioni telefoniche contattare il numero 349.3267243, collegarsi alla pagina FB @teatromariacaniglia o al sito www.teatromariacaniglia.com, oppure scrivere una mail all’indirizzo info@teatromariacaniglia.com.