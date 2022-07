Filosofia attiva, proseguono gli incontri di Nuova Acropoli a L’Aquila

Dopo l’ incontro del 14 luglio si proseguirà giovedì 28 luglio nel centro storico con “Seneca. Il tempo è amico o nemico?”

L’AQUILA – Nella splendida e suggestiva cornice delle antiche mura cittadine, sotto l’arco di Porta Branconia, tratto della cinta muraria adottato dall’associazione, Nuova Acropoli organizza tre incontri di Filosofia Attiva con il Patrocinio del Comune di L’Aquila. Primo incontro Giovedì 14 luglio alle ore 21:30 con “Platone e la caverna: io esco e tu?”, cui farà seguito Giovedì 28 luglio alle ore 21:30 “Seneca. Il tempo è amico o nemico?”

La Filosofia Attiva è la formula che l’associazione propone da 43 anni per avvicinare le persone all’“Amore per la Saggezza” e a quanto di buono essa possa offrire a chi vuole migliorarsi e desideri essere protagonista di un cambiamento positivo nella società. Con un linguaggio semplice e comprensibile, utilizzando esempi pratici, giochi e letture di brani scelti, Nuova Acropoli vuole far scoprire la bellezza della Filosofia.

“Filosofia Al centrO” per tornare al centro della città e per arrivare al “centro” di sé stessi, attraverso ciceroni d’eccezione: la Saggezza orientale, il filosofo greco Platone e lo stoico romano Seneca.