Film in Abruzzo: novità al cinema dal 9 luglio 2020 [trailers]

Quattro i film in uscita nei cinema d’Abruzzo da giovedì 9 luglio 2020. Tra questi Gamberetti per tutti e Nel nome della terra

REGIONE – Sono quattro le le nuove pellicole che ci attendono sul grande schermo dal 9 luglio 2020. Accanto alle informazioni di questi film anche il trailer. A

ll’interno dei link qui sotto presenti potrete invece trovare i titoli dei nuovi film previsti nei principali cinema d’Abruzzo e cliccando sui nomi delle singole strutture anche gli orari e altre informazioni utili come i prezzi dei biglietti e altri servizi disponibili.

Arriva nelle sale cinematografiche Gamberetti per tutti. Dopo aver fatto osservazioni omofobe, Mathias Le Goff, vice campione mondiale di nuoto, è condannato ad allenare The Paillet Shrimp, una squadra di pallanuoto omosessuale, un occasione per rivedere le sue priorità nella vita.



Ne L’anno che verrà, Samia, una giovane novizia che lavora nell’infanzia, arriva dalla sua nativa Ardèche in un college ritenuto difficile a Saint-Denis dove si avvicina a Yanis, un’adolescente vivace e intelligente, che come lei vive una delicata situazione personale.



Nel Nome della Terra è un film drammatico diretto da Edouard Bergeon,. Pierre ha 25 anni quando torna dal Wyoming per trovare Claire, la sua fidanzata e assumere la fattoria di famiglia.. Poi i debiti si accumulano e Pierre è esausto al lavoro, nonostante l’amore di sua moglie e dei suoi figli.



Drammatico é anche Vulnerabili, diretto da Gilles Bordous. In Costa Azzurra dai colori invernali due giovani sposi non hanno alcun rapporto con i genitori della ragazza. Accanto alla giovane coppia abita Vincent che non accetta il matrimonio della figlia Melanie.