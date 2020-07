Film in Abruzzo: novità al cinema dal 23 luglio 2020 [trailers]

Due i film in uscita nei cinema d’Abruzzo da giovedì 23 luglio 2020: L’agnello e il nuovo film Disney Ownard – Oltre la magia

REGIONE – Sono solo due le le nuove pellicole che ci attendono sul grande schermo dal 23 luglio 2020. Accanto alle informazioni di questi film anche il trailer. All’interno dei link qui sotto presenti potrete invece trovare i titoli dei nuovi film previsti nei principali cinema d’Abruzzo e cliccando sui nomi delle singole strutture anche gli orari e altre informazioni utili come i prezzi dei biglietti e altri servizi disponibili.

FILM IN PROGRAMMAZIONE IN ABRUZZO: Pescara – Chieti – Teramo – L’Aquila

Partiamo con L’Agnello, diretto da Mario Piredda e ambientato nella sua Sardegna. La giovane Anita usa tutta la propria dolcezza e caparbietà per convincere lo zio Gaetano a fare le analisi e scoprire se questi può essere il donatore di midollo che potrebbe salvare la vita del padre.



Si intitola invece Ownard – Oltre la magia, il nuovissimo film firmato Walt Disney. Nel mondo abitato da creature mitiche, la magia era all’ordine del giorno e i suoi possessori erano molto rispettati. Tuttavia, a causa della difficoltà di padroneggiarla e dei progressi tecnologici nel corso degli anni, l’uso della magia divenne obsoleto e pesantemente scartato.In un tempo equivalente ai tempi moderni, due fratelli elfi, Ian Lightfoot, un liceale privo di fiducia in sé stesso, e Barley, appassionato di un gioco di ruolo e storico fanatico che Ian trova imbarazzante, vivono nella città di New Mushroomton. Poco prima della nascita di Ian, il padre Wilden muore a causa di una grave malattia, lasciando la loro madre Laurel ad allevarli da sola. Da allora, Laurel ha avuto un nuovo fidanzato, l’agente di polizia centauro Colt Bronco, che ai ragazzi non piace molto.Al sedicesimo compleanno di Ian, Laurel dà ai fratelli un regalo di Wilden: un bastone magico, una gemma rara e una lettera che descrive un “incantesimo di visita”.