Falcocchia, Ferrazza, Benedetti e Gangemi restano in neroverde

CHIETI – Altre quattro importanti conferme per Mister Lello Di Camillo in vista della nuova stagione sportiva: vestiranno ancora una volta la maglia del Chieti Calcio Femminile Lisa Falcocchia, Alice Ferrazza, Barbara Benedetti e Alessandra Gangemi. Tanta la soddisfazione per la società per essere riuscita a far rimanere a Chieti quattro giocatrici risultate fra le migliori lo scorso anno.

Lisa Falcocchia, neodiciottenne, è ormai una assoluta certezza a difesa della porta neroverde. Alice Ferrazza, difensore con il vizio del gol, è alla sua terza avventura nel capoluogo teatino: lo scorso anno è spesso risultata decisiva in difesa, ma ha rappresentato anche un’arma in più in fase offensiva vista la sua propensione a spingersi in avanti che l’ha portata a realizzare anche quattro reti. Un discorso a parte meritano Barbara Benedetti e Alessandra Gangemi, entrambe difensori, neroverdi nel cuore visto che sono a Chieti ormai da ben nove stagioni. Per loro un gol a testa nel campionato passato.