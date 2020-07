Film in Abruzzo: novità al cinema dal 16 luglio 2020 [trailers]

Tre i film in uscita nei cinema d’Abruzzo da giovedì 16 luglio 2020: Gli anni più belli, Famosa e Un divano a Tunisi

REGIONE – Sono treo le le nuove pellicole che ci attendono sul grande schermo dal 16 luglio 2020. Accanto alle informazioni di questi film anche il trailer. All’interno dei link qui sotto presenti potrete invece trovare i titoli dei nuovi film previsti nei principali cinema d’Abruzzo e cliccando sui nomi delle singole strutture anche gli orari e altre informazioni utili come i prezzi dei biglietti e altri servizi disponibili.

FILM IN PROGRAMMAZIONE IN ABRUZZO: Pescara – Chieti – Teramo – L’Aquila



Arriva nelle sale cinematografiche Gli anni più belli, per la regia di Gabriele Muccino. La storia di quattro amici raccontata nell’arco di quarant’anni, dal 1980 ad oggi, passando per la loro adolescenza fino all’età adulta. Le loro vicende offrono un affresco dell’Italia e dei cambiamenti che ha subito nel corso del tempo

Famosa é un film di genere drammatico diretto da Alessandra Mortellitti. In un piccolo paese della provincia di Frosinone si svolge la vita di Rocco, un ragazzo prossimo ai diciotto anni incompreso e solitario con il sogno segreto di trasferirsi arOma per diventare un ballerino. DErisp pe l’interesse verso un suo compagno di classe, trpva suppoto solo in una zia un po’strana ma pronta a sostenere il suo sogno: partecipare ad un talent i cui provini si terranno a Cinecittà.



Chiudiamo con Un divano a Tunisi, primo lungometraggio della regista franco-tunisia Manele Labidi Labbé All’indomani della Primavera araba, Selma Derwich, psicanalista di 35 anni, lascia Parigi per aprire un proprio studio alla periferia di Tunisi, dov’è cresciuta. In Tunisia, Selma intende risollevare il morale dei suoi connazionali dopo lo shock della rivoluzione e la caduta di Ben Ali, ma deve scontrarsi con la diffidenza locale, con un’amministrazione passiva e con un poliziotto che le rema contro.