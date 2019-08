Film in Abruzzo: novità al cinema dal 29 agosto [trailers]

Undici i film in uscita dal 29 agosto. Tra questi Attacco al potere 3, Il Mostro di St Pauli, Mademoiselle e Teen Spirit. Trame e trailers

Thriller, drammatici, commedie, biografici, musicali: sono le undici nuove pellicole che ci attendono sul grande schermo dal 29 agosto. Accanto alle informazioni di questi film anche il trailer. All’interno dei link qui sotto presenti potrete invece tovare i titoli dei nuovi film previsti nei principali cinema d’Abruzzo e cliccando sui nomi delle singole strutture anche gli orari e altre informazioni utili.

FILM IN PROGRAMMAZIONE IN ABRUZZO: Pescara – Chieti – Teramo – L’Aquila



Comincia questa carrellata di novità con Attacco al potere 3. Dopo il grande successo dei primi due capitoli, torna sul grande schermo Gerard Butler, nelle vesti dell’agente dei servizi segreti Mike Banning, in Attacco al Potere 3 – Angels Has Fallen. Diretto questa volta da Ric Roman Waugh, il terzo film della serie prende una svolta inaspettata: sarà Banning a trovarsi in fuga e braccato dalla polizia, accusato di essere un nemico dello Stato e l’autore di un tentativo di omicidio ai danni del Presidente degli Stati Uniti, interpretato da Morgan Freeman. Ad aiutarlo a scagionarsi troverà al suo fianco sarà Nick Nolte, nelle vesti del padre.

Proseguiamo con Iris: a Space Opera with justice é il film di genere musicale, diretto da André Chemetoff e Armand Beraud, che descrive il live show de I Justice, il duo francese composto da Gaspard Augé e Xavier de Rosnay.

5 è il numero perfetto racconta la storia di Peppino, un guappo, un sicario di seconda classe della camorra in pensione, costretto a tornare in pista dopo l’omicidio di suo figlio. Questo avvenimento tragico innesca una serie di azioni e reazioni violente ma è anche la scintilla per cominciare una nuova vita. Ad affiacarlo, troviamo il sanguinario Totò ‘O Macellaio, amico e complice di un’intera vita e Rita, l’amante di sempre.

Blinded by the Light – Travolti dalla musica narra la storia di un adolescente britannico di origini pakistane,che affronta l’intolleranza tradizionalista del padre e il razzismo grazie alla poesia. Quando il giovane la musica di Bruce Springsteen, la sua vita prende una imprevedibile svolta.

In Genitori quasi perfetti Simona, madre del piccolo Filippo, si sente inadeguata al proprio ruolo di genitore. L’organizzazione della festa di compleanno del figlio e il suo svolgimento fanno esplodere la situazione.

Il Mostro di St. Pauli è basata su una storia vera, raccontata nel romanzo Der Goldene Handschuh di Heinz Strunk. Nella Amburgo degli anni settanta, l’ambiguo Fritz Honka frequenta il bar Zum Goldenen Handschuh, nel quale adesca in più occasioni delle donne che poi conduce nel suo appartamento per ucciderle, smembrarle e nascondere i loro resti nella sua cucina.

Romane e Philippe, protagonisti di L’amour flou – Come separarsi e rimanere amici, si separano dopo 10 anni di vita in comune, due figli e un cane, perchè non si amano più. Non sono più innamorati ma si vogliono bene lo stesso. Forse troppo per separarsi veramente.

In Mademoiselle nella Corea occupata dai Giapponesi durante gli anni Trenta, una ragazza assunta come ancella di un’ereditiera si rivela in realtà un truffatrice ingaggiata per prendere parte ad un perfido piano di seduzione.

In Stuber – Autusta d’assalto, durante una notte di lavoro, un autista di Uber accetta come cliente un investigatore sulle tracce di un pericoloso criminale. Coinvolto in un’esperienza mozzafiato, l’uomo,tenta il possibile per uscirne incolume.

Teen Spirit racconta la storia di una sedicenne di modeste possibilità economiche sogna di diventare una cantante pop. Grazie al supporto di un insolito mentore, la ragazza decide di partecipare ad un concorso locale, dove deve mostrare talento, tenacia e integrità morale.



E per finire, The Rider – Il sogno di un cowboy. A seguito di un grave incidente a cavallo, un giovane cowboy deve affrontare un lungo percorso di guarigione fisica e psicologica per dare un nuovo senso alla propria esistenza e ai propri obiettivi.

FILM IN PROGRAMMAZIONE DAL 29 AGOSTO IN ITALIA

Attacco al potere 3

Iris: a Space Opera with justic

5 è il numero perfetto

Blinded by the Light – Travolti dalla musica

Genitori quasi perfetti

Mostro di St. Pauli

L’amour flou – Come separarsi e rimanere amici

Stuber – Autusta d’assalto

Teen Spirit

The Rider – Il sogno di un cowboy