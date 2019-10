Film in Abruzzo: novità al cinema dal 17 ottobre [trailers]

Undici i film in uscita nelle sale dal 17 ottobre 2019. Tra questi e mi vuoi bene e Jesus Rolls – Quintana è tornato! Trame e trailers

Drammatici, commedie, di animazione, ma soprattutto documentari: sono le tredici nuove pellicole che ci attendono sul grande schermo dal 10 ottobre. Accanto alle informazioni di questi film anche il trailer. All’interno dei link qui sotto presenti potrete invece tovare i titoli dei nuovi film previsti nei principali cinema d’Abruzzo e cliccando sui nomi delle singole strutture anche gli orari e altre informazioni utili.

Cominciamo con Il bambino è il maestro, il documentario del francese Alexandre Mourot dedicato al famoso metodo di insegnamento ideato dalla pedagogista e neuropsichiatra Maria Montessori. “Cosa sarebbe l’adulto enza il bambino che lo aiuta a crescere?”.



Proseguiamo con A proposito di Rose, il film musicale di Tom Harper. Appena uscita di prigione, Rose deve trovare un lavoro per mantenere i due figli. Finalmente riesce a racimolare qualche soldo facendo le pulizie a casa di una donna della classe media ma il suo sogno è un altro: il suo desiderio più grande è cantare e diventare una stella della musica country.

Grazie a Dio, scritto e diretto da François Ozon, si basa sulla storia vera di un prete pedofilo avvenuta in Francia tra gli anni ottanta e novanta. Alexandre Guérin è un giovane padre di famiglia, che vive nella zona di Lione. Un giorno andando in chiesa scopre che padre Preynat, il prete che abusò di lui quando era bambino, è tornato in zona e continua a stare a stretto contatto con i bambini. Di fronte al muro di silenzio dei superiori ecclesiastici di padre Preynat, Alexander decide di riunire le forze con altre due vittime dei suoi abusi, François e Emmanuel, per testimoniare contro di lui e far vincere la giustizia.

Il mio profilo migliore, diretto da Safy Nebbou, segue la storia di Claire, una cinquantenne che, caduta nella rete del web, si dimezza l’età spacciandosi per una ventenne tramite un falso profilo social.

Jesus Rolls – Quintana è tornato! è un film diretto da John Turturro. Remake del film francese del 1974 I santissimi di Bertrand Blier, è lo spin-off del film del 1998 Il grande Lebowski di Joel ed Ethan Coen, da cui Turturro riprende il ruolo di Jesus Quintana.

Maleficent 2: Signora del Male è un film di genere fantasy del 2019, diretto da Joachim Rønning, con Angelina Jolie e Elle Fanning. La principessa Aurora è cresciuta, il suo matrimonio e la sua incoronazione imminenti. La regina Ingrith, però, riesce a risvegliare in Malefica il suo lato peggiore, mettendo a rischio la pace nella brughiera.

Se mi vuoi bene è il film diretto da Fausto Brizzi che ha per protagonisti Claudio Bisio, Sergio Rubini e Flavio Insinna. Segue la storia di Diego, avvocato di successo con un gran talento nello scatenare accidentalmente catastrofi. Quando cade in depressione, dopo un tentativo di suicidio fallito, decide di combattere il suo malessere in un modo alternativo: aiutare le persone care intono a lui. L’idea gli viene in seguito all’incontro con Massimiliano, che nel suo negozio di Chiacchiere vende ormai solo sagge parole, ed Edoardo. Claudio vede subito nei due un valido aiuto per attuare il suo piano. Si passa quindi all’azione: le persone da aiutare sono la figlia, il fratello, la mamma, il papà, l’amica, l’ex moglie e una coppia di amici. Purtroppo gli esiti della sua missione, però, non sono positivi, anzi Diego finisce per devastare la vita a ognuno di loro, causando ancora più problemi. Sarà il suo nuovo amico Massimiliano a farlo riflettere e a fargli capire che per aggiustare le cose a volte basta semplicemente l’amore.

The Informer – Tre secondi per sopravvivere è un film poliziesco diretto da Andrea Di Stefano. Pete Koslow, un ex criminale ravveduto ed ex soldato delle forze speciali, sta lavorando sotto copertura per l’FBI per infiltrarsi nella traffico di droga malavita polacca a New York. Come ultimo passo verso la libertà, Koslow deve tornare nell’ultimo posto in cui ha combattuto duramente, la prigione di Bale Hill, dove la sua missione diventa una corsa contro il tempo quando un affare di droga va storto e rischia di essere individuato come talpa. Quando uno dei suoi gestori viene individuato, Montgomery pensa di lasciare che lui e la sua famiglia vengano uccisi per usare i loro omicidi come prove contro i trafficanti. L’agente Koslow si rivolge a Grens, un membro della Divisione per il crimine organizzato del NYPD per garantire la sicurezza dei propri cari mentre cerca una via di fuga.

The kill team è un film di guerra diretto da Dan Krauss. Andrew Briggman, un soldato americano di stanza a Kabul, viene assegnato al plotone del carismatico sergente Deeks. Durante un’operazione di antiterrorismo, assiste all’uccisione a sangue freddo di un civile disarmato, evento che viene prontamente insabbiato da Deeks e dagli altri commilitoni. Questi “incidenti” continuano a ripetersi e Briggman, che vorrebbe denunciare ciò che sta accadendo, finisce per trovarsi in una posizione pericolosa.



Chiudiamo questa carrellata di novità con Yuli – Danza e libertà, il film di genere biograficodi Icíar Bollaín che racconta la vita e l’ascesa di Carlos Acosta, in arte Yuli, ballerino di fama internazionale, che da piccolo si rifiutava di ballare.