Commissione Pari Opportunità e commercianti contro la violenza di genere

La Cpo del Comune di Giulianova il prossimo 25 novembre scenderà in campo per manifestare e lanciare un messaggio forte e consapevole

GIULIANOVA – La Cpo del Comune di Giulianova e l’Assessorato alle Pari Opportunità, in occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne in programma il 25 novembre, hanno deciso, quest’anno, di coinvolgere i commercianti della città e le associazioni di categoria per lanciare un messaggio forte e consapevole contro la violenza di genere.

I negozianti che vorranno dare il loro sostegno a questa battaglia di tutti, e non solo delle donne, posizioneranno all’interno delle vetrine un manifesto con i contatti e gli orari dei punti di ascolto del centro antiviolenza “La Fenice” della Provincia di Teramo, oltre ad allestirle in modo simbolico.