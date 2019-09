Film in Abruzzo: novità al cinema dal 12 settembre [trailers]

Dieci i film in uscita dal 12 settembre. Tra questi E poi c’è Katherine, Angry Birds 2 – nemici per sempre e Vox Lux. Trame e trailers

Documentari, di animazione, commedie, drammatici, thriller, biografici, musicali: sono le dieci nuove pellicole che ci attendono sul grande schermo dal 12 settembre. Accanto alle informazioni di questi film anche il trailer.

Cominciamo con Apollo 11, il documentario montato, prodotto e diretto da Todd Douglas Miller che si concentra sulla missione Apollo 11 del 1969, il primo volo spaziale da cui gli uomini hanno camminato sulla Luna. Il film è costituito esclusivamente da filmati d’archivio e non contiene narrazione o interviste.

Proseguiamo con Angry Birds 2- Nemici amici. All’emergere di una nuova minaccia, che metterà in pericolo entrambe le loro isole, Red, Chuck, Bomb e Grande Aquila recluteranno la sorella di Chuck, Silver e si uniranno alla squadra dei maialini, Leonard, il suo assistente Courtney e il tecnologico Garry per giungere a una tregua e creare un’improbabile supersquadra per salvare le loro isole.

E poi c’è Katherine è una commedia che vede tra i protagonisti Emma Thompson. Katherine Newbury è una conduttrice televisiva che, accusata di odiare le donne e alle prese con gli ascolti del programma in netto calo,decide di assumere tra gli autori Molly. Le due donne sono molto diverse per cultura ed età ma unite dalla passione per la battuta pungente e finiranno per rivitalizzare la trasmissione.

In Good Boys – Quei cattivi ragazzi tre impacciati dodicenni vivono, a causa di un drone andato distrutto, una serie di improbabili avventure che coinvolgono ragazze inferocite, trafficanti di droga e, soprattutto, molta sfortuna.

Grandi bugie tra amici è il sequel di Piccole bugie tra amici. Sfiancato dalle scadenze e da una situazione economica assai poco rosea, Max si trasferisce nella sua casa al mare per allontanare le preoccupazioni. Lì, senza preavviso, lo raggiunge il suo gruppo di amici storici, che non vede da oltre tre anni, per festeggiare il suo compleanno. La sorpresa è certamente riuscita ma l’accoglienza lascia a desiderare. Max non finge neppure di essere felice. In questi anni i bambini sono cressiuti, altri sono nati, i genitori non hanno più le stesse priorità, le separazioni, gli imprevisti della vita. Cosa resterà dell’amicizia quando tutti decideranno di svelare le loro piccole bugie.

La vita invisibile di Euridice Gusmao racconta la storia di due sorelle inseparabili, Guida e Euridice,che, nella Rio de Janeiro degli anni Cinquanta, dominata dal machismo patriacale, vengono divise da un infausto destino. Entrambe affrontano un percorso di emancipazione nella speranza di potersi ricongiungere.

Strange but true è l’adattamento cinematografico dell’omonimo romanzo di John Searles. Dopo il ballo di fine anno, la coppia di adolescenti, Melissa e Ronnie, trascorre una notte romantica insieme per la prima volta. Poco dopo, purtroppo saranno coinvolti in un grave incidente d’auto e Ronnie muore. Cinque anni dopo, Melissa fa visita alla famiglia di Ronnie rivelando di essere miracolosamente incinta di lui. Lo strano evento fa riavvicinare Philip, il fratello di Ronnie, e i genitori che non riuscivano a superare il lutto.

Tolkien narra gli anni giovanili e meno conosciuti della vita dello scrittore e filologo britannico, autore de Il Signore degli Anelli, Lo Hobbit e Il Silmarillion, da Oxford alla prima guerra mondiale all’amore con Edith Bratt.

In Tutta un’altra vita, il film di Alessandro Pondi, Gianni, tassista romano la cui vita è prigioniera di una tediosa routine, si impossessa temporaneamente di una lussuosa villa, dando una svolta, fasulla, alla propria esistenza. I proprietari dell’immobile, però, si fanno vivi.



Chiudiamo questa carrellata di novità con Vox Lux. Nel 1999 Celeste ed Eleanor “Ellie” Montgomery, due sorelle adolescenti, sopravvivono ad una tragedia avvenuta a scuola. Successivamente diventano delle celebrità dopo aver scritto ed eseguito una canzone basata sulla loro esperienza. Nel 2017, la trentunenne Celeste, madre di una figlia adolescente, si sta preparando per un grande concerto quando un altro atto di terrificante violenza richiede la sua attenzione.