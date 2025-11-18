Fiera dei Tartufi d’Abruzzo 2025 a L’Aquila

L’AQUILA – La Fiera dei tartufi d’Abruzzo torna per la quarta edizione, dal titolo “Dal respiro alla terra”, dal 28 al 30 novembre in piazza Duomo all’Aquila, all’interno di una tensostruttura riscaldata di mille metri quadrati. L’evento ospiterà 60 stand di aziende agrifood e proporrà un ricco calendario di appuntamenti che uniscono tradizione, ricerca e formazione.

Promossa dalla Regione Abruzzo con l’Assessorato all’Agricoltura e l’Arap, con il sostegno di Masaf, Comune dell’Aquila, fondazioni, Camera di Commercio e GAL regionali, la manifestazione celebra un prodotto simbolo dell’identità abruzzese: il tartufo, con circa 5mila tartufai tesserati.

Il vicepresidente Emanuele Imprudente ha sottolineato come il tartufo d’Abruzzo sia ormai sempre più apprezzato anche a livello internazionale, grazie a investimenti regionali e alla valorizzazione di cavatori, coltivatori e trasformatori.

Durante la fiera sono previste:

Showcooking e masterclass con chef stellati come Davide Nanni e William Zonfa.

Attività sensoriali e dimostrazioni di cerca con cani addestrati.

Coinvolgimento di associazioni tartuficole e istituti scolastici.

Incontri B2B con buyer internazionali (da USA, Cina, Arabia Saudita, Corea, Australia, Europa).

Presenza di giornalisti nazionali e stranieri.

Novità di quest’anno è l’app Abruzzo.eat, disponibile per iOS e Android, con una sezione dedicata ai ristoranti che proporranno menù al tartufo nei giorni della fiera.