Fiera dell’Elettronica a Montesilvano 2022: ecco quando

MONTESILVANO – Il prossimo weekend (2 e 3 aprile) torna la Fiera dell’Elettronica, Grande Fiera Mercato – Nuovo/Usato con Modellismo e Games al Pala Dean Martin di Montesilvano. L’evento giunge quest’anno alla sua trentunesima edizione ed è organizzato dalla Cm Eventi. Saranno presenti espositori da tutta Italia per un appuntamento che è tradizionalmente uno dei più importanti della nostra regione per il settore.

La scelta per coloro che saranno presenti sarà molto varia come nelle altre edizioni: si spazierà infatti dall’Informatica alla Telefonia, fino al Software, gli accessori, componenti, elettronica, illuminazione, radio CB, inchiostri, stampanti, surplus, valvole, ma anche alcuni stand di dischi in vinile e cd/dvd per gli amanti della musica e tanto altro.

C’è attesa per le novità di questa edizione, il modellismo e i games.

Così l’organizzatore, Vittorio Diluise, introduce la Fiera dell’Elettronica a Montesilvano: “Vista la situazione pandemica abbiamo fatto la scelta di posticipare ad aprile l’evento che di solito si teneva a gennaio. Siamo carichi ed entusiasti in vista di questa trentunesima edizione: da fine marzo saranno allentate le restrizioni dunque si tornerà a una quasi normalità e speriamo che la gente accorra numerosa.

Abbiamo integrato nuovi settori dedicati al modellismo e ai videogame/retrogame per cercare di attirare altro pubblico. L’elettronica rimarrà la grande protagonista della nostra fiera con prodotti amatoriali, componentistica professionale, illuminazione, telefonia ed informatica. Ci saranno dunque belle novità con prodotti per il cui acquisto è assolutamente indispensabile il consiglio di esperti venditori come quelli che saranno presenti in fiera”.

L’appuntamento con la Fiera dell’Elettronica è dunque per il prossimo weekend, dalle ore 09:00 alle ore 19:00, presso il Pala Dean Martin di Montesilvano (Via Aldo Moro).