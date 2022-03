Elisa in concerto a Vasto: informazioni e prevendita biglietti

L’artista triestina, reduce dal secondo posto all’ultimo Festival di Sanremo, sarò ospite della Area eventi dell’Aqualand il 20 luglio

VASTO – Mercoledì 20 luglio alle ore 21 il “Back to the future tour” di Elisa farà tappa anche a Vasto, nell’area eventi dell’Aqualand. Per la prima volta l’artista triestina, reduce dal secondo posto all’ultima edizione del Festival di Sanremo con il brano “O forse sei tu”, sarà protagonista di una tournée che toccherà tutte le regioni d’Italia e le location scelte saranno tutte teatro di arte e natura. Ogni tappa diventerà occasione per valorizzare il luogo che la ospiterà, ciascuna sarà caratterizzata da una particolare importanza naturalistica, storica e/o culturale: un parco, una zona di calanchi, un bosco, un borgo antico, un luogo storico (la scelta delle tappe è stata fatta coinvolgendo i territori stessi). Così “Back to the Future Live Tour” non sarà solo un tour ma un festival itinerante con una serie di contenuti creati in collaborazione con Music Innovation Hub e altri compagni di viaggio per sensibilizzare il pubblico sull’argomento green.

“Con grande emozione posso finalmente annunciare ‘Back to the Future Live Tour’, un progetto importante per me che riguarda un tema che ho sempre sentito urgente: la salvaguardia del Pianeta. – ha annunciato Elisa sul profili ufficiale Facebook- So di essere una persona fortunata e di avere delle possibilità che altri non hanno, per questo sento il dovere di accendere una luce sulla nostra Terra. ‘Back to the Future Live Tour’ avrà l’ambiente al centro e sarà un un’avventura che attraverserà tutta l’Italia, in ogni singola regione. Sono orgogliosa di essere accompagnata in questo progetto da un’istituzione così importante come l’ONU (UN SDG Action Campaign) che mi ha nominata la sua prima ‘Alleata’ nella sostenibilità per la campagna #FlipTheScript! Ribaltiamo il copione!!! Con me ci sarà anche il grande gruppo di Music Innovation Hub che mi aiuterà a concretizzare gli importanti obiettivi di sostenibilità che ci siamo posti”.

Biglietti

Biglietti acquistabili online e nei punti vendita autorizzati Ticketone.it e Ciaotickets.it ad un prezzo variabile da 39 euro a 86,25 euro a seconda del settore prescelto.