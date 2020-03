FIDAS Teramo, attivata linea mobile per la donazione del sangue

TERAMO – Ad oggi l’emergenza sangue è la paura più grande dopo la pandemia, di cui tutti noi, oggi, siamo gli unici attori protagonisti nel poter decretare la fine di questa brutta parentesi che sta vivendo il mondo intero.

Come riportato dal CNS (Centro Nazionale Sangue) “da diversi giorni si segnala un calo delle donazioni di sangue in tutta Italia dovuto principalmente alla paura del coronavirus, e se il trend dovesse continuare si rischiano gravi ripercussioni sulle terapie necessarie ad oltre 1800 pazienti al giorno” (https://www.centronazionalesangue.it/node/835).

Per questo motivo, si ricorda, chi non è considerato a rischio di contagio ed è in buona salute può andare tranquillamente a donare, contattando prima il punto di raccolta per evitare affollamenti. Per questo motivo l’Associazione Donatori di Sangue FIDAS Teramo ha attivato una linea telefonica (3501260850) dedicata all’informazione, attiva dalle ore 8:00 alle ore 18:00 del 17 marzo 2020.