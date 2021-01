Fidas dona 70 colonnine per gel disinfettante alle scuole e all’UniTE

TERAMO – Con un tour durato più giorni e concluso mercoledì 13 gennaio, la Fidas Teramo ha concretizzato un progetto fortemente voluto dall’intero Consiglio direttivo, su impulso particolare della presidente Gabriella Di Egidio e del vicepresidente Davide Cordoni. L’associazione donatori di sangue, infatti, ha donato a tutti i plessi scolastici teramani (istituti comprensivi e superiori) e anche all’Università degli Studi di Teramo delle colonnine porta-gel disinfettante. I dispenser marchiati Fidas, collocati agli ingressi dei plessi scolastici, svolgono una duplice funzione: ricordare l’importanza dell’igiene delle mani per combattere la trasmissione del coronavirus, agevolando l’operazione grazie al gel messo a disposizione degli studenti e del personale; e inviare un messaggio di sensibilizzazione alla donazione del sangue.

“È un gesto pensato per ringraziare le scuole che ci hanno sempre accolto con attenzione e disponibilità nella nostra opera di divulgazione del messaggio del dono e della solidarietà – ha commentato la presidente della Fidas Teramo, Gabriella Di Egidio – Purtroppo nel 2020, e temiamo anche nel 2021, questa nostra attività fondamentale per reclutare aspiranti donatori tra i giovani si è dovuta interrompere. In questo modo saremo sempre presenti nelle scuole, anche se non sarà possibile fisicamente”.

In totale, la Fidas Teramo ha donato 65 colonnine porta-gel disinfettante alle scuole e 5 all’università, così ripartite:

7 colonnine all’Istituto Comprensivo Teramo 1 “Zippilli – Noè Lucidi” (Scuola Secondaria di primo grado “Mario Zippilli”; Scuola Primaria “Noè Lucidi”; Scuola Primaria “Michelessi”; Scuola Infanzia “Piano Solare”; Scuola Infanzia “Michelessi”; Scuola Infanzia “Noè Lucidi”; Scuola Infanzia “De Albentiis”)

7 colonnine all’Istituto Comprensivo Teramo 2 “Savini – San Giuseppe – San Giorgio” (Scuola Secondaria di primo grado “Francesco Savini”; Scuola Primaria “San Giorgio”; Scuola Primaria “Sarti”; Scuola Primaria “San Giuseppe”; Scuola Infanzia ”Lettieri”; Scuola Infanzia “Sarti”; Scuola Infanzia ”San Giuseppe”)

8 colonnine all’Istituto Comprensivo Teramo 3 “D’Alessandro – Risorgimento” (Scuola Secondaria di primo grado “D’Alessandro”; Scuola Primaria “De Iacobiis”; Scuola Primaria “Risorgimento”; Scuola Primaria “San Berardo”; Scuola Infanzia “Mauro Laeng”; Scuola Infanzia “L’aquilone”; Scuola Infanzia “L’arcobaleno”; Scuola Infanzia “Miss Gioia”

9 colonnine all’Istituto Comprensivo Statale Teramo 4 ”San Nicolò a Tordino” (Scuola Secondaria di primo grado “Giovanni XXIII”; Scuola Primaria “Serroni”; Scuola Primaria Nepezzano; Scuola Infanzia Via Brigiotti; Scuola Infanzia “Serroni”; Scuola Infanzia “Sant’Atto”; Scuola Infanzia Colleatterrato; Scuola Infanzia Nepezzano; Scuola Infanzia Piano D’Accio)

16 colonnine all’Istituto Comprensivo Teramo 5 (Scuola Secondaria Teramo Cona; Scuola Primaria Teramo Cona; Scuola Infanzia Teramo Cona; Scuola Secondaria Villa Vomano; Scuola Primaria Villa Vomano; Scuola Infanzia Villa Vomano; Scuola Secondaria Val Vomano; Scuola Primaria Val Vomano; Scuola Infanzia Val Vomano; Scuola Secondaria Basciano; Scuola Primaria Basciano; Scuola Infanzia Basciano; Scuola Secondaria Cermignano; Scuola Primaria Cermignano; Scuola Infanzia Cermignano; Scuola Primaria Brecciola)

3 colonnine al Convitto Nazione “Melchiorre Delfico” + Liceo Coreutico

3 colonnine all’I.I.S. Delfico (Liceo Classico, Liceo Artistico, Liceo Musicale)

2 colonnine al Liceo Scientifico “Albert Einstein”

2 colonnine all’Istituto Magistrale “Giannina Milli”

3 colonnine all’I.I.S. “Pascal – Forti- Comi”

2 colonnine all’I.I.S. ITIS – IPIAS “Alessandrini – Marino”

3 colonnine all’I.I.S. “Di Poppa – Rozzi”