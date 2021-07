Festival della Melodia a Casoli: ecco quando

Musica sotto le stelle a Palazzo Tilli domenica 25 luglio, alle 21, con il Festival della Melodia, rassegna canora di giovani talenti

CASOLI – Musica sotto le stelle a Palazzo Tilli di Casoli (Chieti) con giovani cantanti in cerca di successo. Nella dimora storica del ‘700 torna il “Festival della melodia”, rassegna canora organizzata e presentata dal giornalista Paolo Minnucci. La manifestazione, unica tappa nella Val di Sangro, è in programma domenica 25 luglio, alle ore 21, sulla terrazza di Palazzo Tilli, con ingresso libero.

“Per il secondo anno ospitiamo il festival che darà la possibilità di esibirsi e competere a 12 giovani cantanti dai 18 anni in su – spiega Antonella Allegrino, proprietaria della dimora storica – Parteciperanno come ospiti Maurizio Tocco e Silvia Chiulli, vincitore della scorsa edizione del festival e vincitrice della tappa casolana l’anno scorso. I cantanti in gara verranno votati da una giuria tecnica, che valuterà le qualità vocali e l’interpretazione. Ne farà parte anche il sindaco Massimo Tiberini, grande appassionato di musica che ci regalerà una sua esibizione. Il mondo dei talent offre tantissime possibilità, ma l’esperienza che si acquisisce cantando sul palco e facendo la cosiddetta ‘gavetta’ è fondamentale per crescere e diventare artisti completi. Sarà una serata all’insegna della buona musica e delle emozioni che ci trasmetteranno i giovani cantanti ospiti della gara, con le loro voci e l’intensità dell’interpretazione”.

”Siamo felici di tornare in una location suggestiva come Palazzo Tilli, dove i nostri artisti sono stati accolti con calore e apprezzamento – sottolinea Paolo Minnucci – Le loro voci si diffonderanno dalla bellissima terrazza che si apre sull’intera Val di Sangro, creando suggestione e atmosfera. La musica di qualità sarà la vera protagonista della serata”.

Il Festival della Melodia è giunto alla 26esima edizione. In passato, la manifestazione è stata organizzata anche con scopi di solidarietà negli ospedali, nei penitenziari e nelle case d’accoglienza. Ha ospitato importanti protagonisti della musica italiana come Giò Di Tonno, Piero Mazzocchetti e Gianluca Ginoble. Il vincitore della tappa casolana di domenica parteciperà di diritto alla finale nazionale della manifestazione, che si terrà a febbraio a Sanremo.

In occasione della manifestazione del 25 luglio sarà possibile prenotare una visita guidata all’interno del Palazzo, in programma alle ore 18. Nel percorso potranno essere ammirati gli antichi saloni, le cui volte sono pregevolmente decorate da affreschi; si potrà entrare nella cantine, che furono sede di un campo di concentramento durante la Seconda Guerra Mondiale e ci si potrà soffermare nella cappella, dove la famiglia Tilli accoglieva gli abitanti del paese per le funzioni religiose. Ricco di curiosità, infine, il museo allestito con i numerosi oggetti recuperati nelle stanze del Palazzo. I visitatori , durante il percorso guidato, avranno anche la possibilità di assistere alla proiezione di un video che ricostruisce la storia dell’antica dimora. Le visite guidate su prenotazione sono in programma il giovedì e la domenica alle ore 19.

Per info e prenotazioni visite guidate all’interno del Palazzo e spettacoli: 342.5501354