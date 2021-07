La tartaruga di Mare Sookie viene rilasciata in mare [FOTO]

ROSETO DEGLI ABRUZZI – “Oltre un migliaio di turisti si sono alternati nelle 2 ore di evento per salutare la tartaruga di Mare Sookie curata e salvata da Centro Studi Cetacei. Tantissimi bambini ed adulti che ordinatamente hanno percorso il corridoio per salutare la caretta caretta.

Un grande evento ancora volto a ricordare come nel 2013 in questa spiaggia di Roseto , fra Rosa dei Venti e Papenoo, una tartaruga depose un nido . Le tartarughe nate li torneranno un giorno per fare altri nidi. Per quel giorno la città dovrà essere pronta. Grazie come sempre ai volontari” sono le parole di Marco Borgatti, Presidente Guide Del Borsacchio.