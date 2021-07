Festival della Melodia 2021 a Casoli: ecco le vincitrici

Sara Bellisario di Lanciano e Greta Di Michel di Alanno hanno eseguito rispettivamente “Mi sei scoppiato dentro il cuore” e “What’s Up”

CASOLI – Grinta, interpretazione ed estensione vocale. Sono le tre qualità che hanno portato sul podio del “Festival della Melodia” Sara Bellisario, di Lanciano (Chieti) e Greta Di Michele, di Alanno (Pescara), entrambe di 21 anni, vincitrici a pari merito della tappa della Val di Sangro della manifestazione canora che si è svolta sulla terrazza di Palazzo Tilli di Casoli (Chieti). Le due giovani, che hanno eseguito rispettivamente “Mi sei scoppiato dentro il cuore” di Mina e “What’s Up” di 4 Non Blondes, hanno conquistato il consenso del pubblico e dei membri della giuria, superando gli altri 10 cantanti in gara.

“Non è stato un compito facile individuare un vincitore perché i concorrenti sono stati tutti bravissimi e hanno dimostrato di avere grandi doti naturali – ha affermato, nel corso della premiazione, Antonella Allegrino, proprietaria di Palazzo Tilli e componente della giuria – Il Festival della Melodia è un’occasione preziosa per mettersi alla prova e imparare a controllare le emozioni e a tenere il palco. A tutti auguro di realizzare il sogno di incidere un disco e diventare artisti affermati. E’ stata una serata all’insegna della bellezza della musica e del canto e delle emozioni che ci hanno trasmesso”.

Il sindaco di Casoli Massimo Tiberini, che ha fatto parte della giuria, ha espresso vivo apprezzamento per la qualità della manifestazione e di tutte le iniziative di carattere culturale e artistico programmate nell’ambito del cartellone estivo di Palazzo Tilli. Il giornalista Paolo Minnucci, organizzatore e presentatore della rassegna canora, dopo aver ringraziato i cantanti in gara e i componenti della giuria, ha sottolineato quanto la la location della terrazza di Palazzo Tilli, che si affaccia sulla Val di Sangro, abbia reso la serata ancora più suggestiva ed emozionante. Sara Bellisario e Greta Di Michele, con la vittoria a Casoli, hanno conquistato con il lasciapassare per la finale nazionale di Sanremo.

I nomi degli altri cantanti in gara sono: Martina La Vista, Simone D’Annibale, Ema Voice, Giuliana Marinelli, Diana Miani, Martina Vox, Sara Lonzi, Fabio Luongo, Rino Minicucci e Maria Tacconelli.

I prossimi appuntamenti a Palazzo Tilli sono in programma domani 28 luglio, alle ore 18, con “I Mercoledì leggendari”, manifestazione per i bambini che potranno seguire un percorso sensoriale all’interno della dimora storica e assistere sulla terrazza a una rappresentazione teatrale ispirata a una leggenda abruzzese; il 31 luglio, invece, a partire dalle ore 19, ci sarà l’inaugurazione della mostra della pittrice Maya Mouawad che sarà seguita da una cena tradizionale libanese all’aperto e da uno spettacolo di danza del ventre. In occasione di ogni manifestazione sarà possibile prenotare una visita guidata a Palazzo Tilli chiamando il numero 342.5501354.

Per info e prenotazioni visite guidate all’interno del Palazzo e spettacoli: 342.5501354