Anas, procedono i lavori della dorsale Amatrice-Montereale-L’Aquila

Completato lo scavo della galleria naturale del terzo lotto; il completamento lavori é previsto entro aprile 2022

L’AQUILA – Anas (Gruppo FS Italiane) ha completato lo scavo della galleria “naturale, situata nel terzo lotto, nell’ambito dei lavori di realizzazione della Dorsale “Amatrice – Montereale – L’Aquila” della strada statale 260 “Picente”, per un investimento complessivo di 61 milioni di euro.

L’intervento rientra nei lavori di adeguamento ed ammodernamento alla sezione stradale di tipo C2 della SS 260 “Picente”, per il tratto che ha origine all’altezza del km 8,520 dell’attuale statale (nei pressi del cimitero di San Pelino) e che termina in corrispondenza del km 12,340, alla periferia sud-est del centro abitato di Marana, dove si raccorda con il tracciato dell’attiguo Lotto 4 (anche questo attualmente in fase di realizzazione).

Il tracciato si sviluppa si sviluppa lungo la valle del Fiume Aterno nel territorio dei comuni di Cagnano Amiterno e di Montereale, entrambi in Provincia di L’Aquila.

Il progetto, del terzo lotto, prevede la realizzazione delle seguenti opere d’arte principali:

· Galleria Artificiale, di lunghezza pari 210 m;

· Galleria naturale della lunghezza complessiva di 136 m;

· Sottopasso scatolare prefabbricato, di lunghezza pari a 21.25 m e

Il completamento del terzo lotto dei lavori è previsto entro fine aprile 2022.