Festival Incontri d’Autore a Vasto 2021: programma completo

Quindici appuntamenti con scrittori, sceneggiatori, autrici e personaggi di cultura dal 27 luglio al 1 agosto ai giardini di Palazzo D’Avalos

VASTO – Dal 27 al 30 luglio a Vasto, nei meravigliosi Giardini di Palazzo D’Avalos ci saranno gli appuntamenti di Incontri d’Autore Festival distribuiti in quattro serate. Scrittori, sceneggiatori, autrici e nomi importanti del panorama culturale con quindici appuntamenti.

L’edizione avrà inizio martedì 27 luglio con nomi importanti di scrittori e artisti, a cominciare da Eleonora Molisani, giornalista TuStyle e scrittrice, Peppe Millanta, pluripremiato e vincitore opera prima John Fante, Emanuele Pettener scrittore e docente di letteratura in Florida.

Mercoledì 28 luglio, Annalisa Marinelli, scrittrice, Giovanna Di Lello, autrice e presidente del JFF insieme ad Alessio Romano, scrittore e la cantautrice Grazia Di Michele con il suo ultimo libro.

Giovedì 29 luglio, il premio Campiello 2020 Remo Rapino, Giorgia Tribuiani, autrice e finalista Premio Flaiano 2021, Noemi Serracini, speaker Radio freccia e Rtl e il cantautore e autore Ivan Talarico.

Venerdì 29 luglio, Stefano Redaelli selezionato premio Strega e Campiello e docente letteratura a Varsavia, Giampaolo Rugo, sceneggiatore per Governance, candidato ai Nastri d’Argento e Pierdante Piccioni, autore del romanzo autobiografico dal quale è tratta la fiction Rai Doc- nelle tue mani.

Domenica primo agosto serata speciale in compagnia della giornalista del Tg1 Dania Mondini e Claudio Loiodice, evento che prevede la consegna di una targa ricordo da parte dell’amministrazione comunale di Vasto alla memoria del giornalista Giuseppe Catania.

Un ringraziamento ai relatori: Eleonora Molisani, Andrea Magno, Bianca Campli, Alessio Romano, Grazia Pracilio, Stefano Redaelli, Alessandra Angelucci, Maura Chiulli, Francesco Coscioni, Ezio Tamilia, già giornalisti, scrittori, editori. Un ringraziamento particolare al giornalista e scrittore Vittorio Macioce.

Gli eventi hanno il Patrocinio dell’Amministrazione comunale, Assessorato Cultura, Turismo ed Eventi nella scelta di motivare la condivisione culturale. Sponsor della manifestazione Banca Generali Vasto. La manifestazione è in gemellaggio col Festival Internazionale della Letteratura di viaggio.

Collaborano le librerie: Mondadori Bookstore, Universal e La nuova libreria di Vasto.

Direzione artistica, Ezio Tamilia

giornalista e autore televisivo. Per varie testate giornalistiche della carta stampata e televisive ha seguito i maggiori eventi di politica e cronaca internazionale. Per tre anni ha curato interviste ai maggiori scrittori italiani e stranieri per alcune delle più importanti case editrici italiane.

Direzione artistica Grazia Pracilio

Ufficio stampa, Patrizia Angelozzi AC Comunicazione

Ufficio stampa e promozione per Case editrici. Ha scritto per testate nazionali, blog e approfondimento. Responsabile dell’agenzia Angelozzi Comunicazione

Ingresso libero nel rispetto delle normative Covid

Info: festival.inconridautore@gmail.com – Tel. 3477747866

https://www.facebook.com/Festivalincontridautore