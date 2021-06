Bolognano, cittadinanza onoraria a Lino Banfi

L’attore pugliese riceverà l’onorificenza dal Sindaco Di Bartolomeo che celebrerà anche il matrimonio della nipote, sabato 3 luglio

BOLOGNANO – “Per la stima profonda che questa Amministrazione nutre nei confronti del noto attore pugliese, per l’ammirazione per un uomo che ha dedicato e sta dedicando la propria vita a far sorridere gli altri anche nei momenti più difficili e, ancora, per il suo impegno attivo in qualità di ambasciatore Unesco, il Consiglio comunale, nella seduta di ieri sera, lunedì 28 giugno, ha deliberato di attribuire la Cittadinanza Onoraria a Lino Banfi, al secolo Pasquale Zagaria”. Lo annuncia il Sindaco di Bolognano, Guido Di Bartolomeo che sabato prossimo, 3 luglio, celebrerà nell’aula consiliare del Comune, prima le nozze della nipote dell’artista, Virginia (con il futuro marito abruzzese) per poi procedere con la cerimonia di conferimento , con la consegna dei tradizionali attestati di benemerenza civica.

“Un doppio momento di festa per il nostro territorio – commenta il Sindaco – che vedrà protagonista Lino Banfi con la sua famiglia. La capacità di far divertire il prossimo è una indiscussa forma d’arte ma è anche una vitale cura psicologica per i meno fortunati e per noi tutti, ancora sofferenti per la pandemia. Se a tale dote, si aggiunge quella dell’altruismo ed il grande impegno per sostenere i valori legati alla cultura, alla scienza, all’istruzione a alla educazione, di certo Bolognano non poteva rinunciare ad una risorsa così preziosa, perché Banfi costituisce un ottimo incentivo alla promozione e condivisione dei suddetti valori. Dopo la nomina di Sindaco onorario – anticipata solo nei tempi, ad aprile scorso, per l’occasione di un evento sul mondo dell’infanzia – ieri, dunque, il Consiglio ha ratificato la delibera di Giunta n.51 per assegnare a pieno titolo la Cittadinanza al popolare attore. Ogni dettaglio in merito all’organizzazione dei due eventi – che coinvolgerà anche il mondo imprenditoriale locale – sarà comunicato a breve”. La nota del Sindaco di Bolognano, Guido Di Bartolomeo.