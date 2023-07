Festival di Danza “I Cento Passi” edizione 2023: il programma

ROMA – Questa mattina presso la Sala “Caduti di Nassirya” di Palazzo Madama del Senato della Repubblica è stato presentato il progetto artistico del Festival “I Cento Passi” che si svolgerà a L’Aquila dal 21 Luglio al 18 settembre 2023. Erano Presenti oltre alle due direttrici artistiche Loredana Errico e Amalia Salzano il Senatore Guido Quintino Liris , il M° Mvula Sungani Consigliere del Ministro della Cultura per la Danza, Roberto Santangelo Vicepresidente Vicario del Consiglio Regionale d’Abruzzo e Presidente del Consiglio Comunale dell’Aquila, Domenico Barbuto Segretario Generale Agis, Liliana Cosi Etoile Internazionale.

Nel edizione del 2023 il Festival riflette la necessità di fare chiarezza sulla funzione che hanno i Festival e sul ruolo che questi rivestono nella società di oggi, mutata notevolmente dagli eventi che hanno colpito tutto il mondo. Un Festival è sempre una “festa popolare”, con manifestazioni di arte, cultura, folclore, una celebrazione del vivere insieme per condividere nuove esperienze artistiche; ringraziamo le compagnie e gli artisti che condividono con noi questa straordinaria opportunità hanno dichiarato le Loredana Errico e Amalia Salzano presentando un programma di altissimo livello sia di Danza Classica che di Danza moderna.

Ha aperto la conferenza Stampa il Senatore Guido Liris dichiarando: “La cultura è al centro dell’agenda di governo, i festival rappresentano oggi come non mai uno strumento per veicolare messaggi di positività e per far sì che la cultura sia sempre più vicina alle persone e da esse fruibile. Il Festival della danza ‘I cento passi’ ne rappresenta un esempio fulgido per rendere una manifestazione accessibile e inclusiva, parliamo di un evento caratterizzato dalla grande danza che costituisce uno dei settori d’avanguardia della nostra Nazione. Una manifestazione che vedrà la partecipazione di importanti figure e compagnie del settore, il tutto improntato sui temi della sostenibilità, dei cambiamenti climatici e per sensibilizzare l’opinione pubblica sui temi dell’ineguaglianza, della disabilità, della lotta alla povertà e contro la violenza sulle donne”.

Un evento che con la Danza parla ad un territorio e lo sensibilizza, dove le istituzioni collaborano unite per dare ai cittadini cose belle come un Festival di Danza.

“Per me è un orgoglio rappresentare l’intero consiglio Regionale d’Abruzzo e la città dell’Aquila qui in Senato, ha dichiarato Roberto Santangelo Vice Presidente del Consiglio Regionale D’Abruzzo, “Ormai dopo tre anni il Festival è consolidato, è nato come un progetto speciale ma ha avuto il riconoscimento dal Ministero e della nostra regione. Il Festival dei 100 Passi esalta il nostro territorio e attraverso la Danza parla anche di temi ambientali e sociali. I Cento passi porterà in Abruzzo e a L’Aquila ballerini e danzatori di compagnie nazionali ed internazionali offrendo ai cittadini spettacoli unici con un cartellone importante e di livello. Congratulazioni alle due direttrici artistiche per la qualità del programma presentato in Senato e per l’importante lavoro che svolgono sulla nostra città e regione accrescendo l’attrattività del turismo culturale”.

I Festival sono un grande veicolo culturale e di promozione del territorio lo ha sottolineato il Segretario generale di Agis Domenico Barbuto: “L’Agis guarda con molto interesse ai Festival , sono uno straordinario occasione per il territorio per creare economia e turismo. Ogni euro investito su attività di spettacolo ne porta due e mezzo. La danza a bisogno di essere accompagnato e di sostegno soprattutto in un momento come questo dove svi sarà una vera e propria riforma dello spettacolo”.

Un contributo alla conferenza del Festival lo ha dato il M° Mvula Sungani Consigliere del Ministro della Cultura per la Danza: “La danza deve partire da i territori la danza deve partire dai giovani per far crescere nuove generazioni di artisti. Il Ministro Sangiuliano e isuoi uffici stanno lavorando per produrre il codice dello spettacolo e successivi decreti attuativi. Il Festival dei 100 passi è già un eccelleza deve continuare a crescere ed essere un punto di riferimento della cultura della danza nel centro italia”.

Durante la conferenza è stata ricordata Maria Teresa Lettacon un applauso, che volle l’evento “il Gala per la Danza” realizzato nel 2009 per sostenere le popolazioni abruzzesi colpite dal sisma, con ballerini e coreografi da tutto il mondo.

Parole bellissime da parte dell’ Etoil Liliana Cosi verso il Festival i Cento Passi, per aver voluto mettere in scena il Lago dei Cigni “Il Festival I Cento Passi ha avuto il coraggio e la forza di volere un balletto come Il Lago dei Cigni che è un balletto Importante con 4 atti è uno sforzo da tutti i punti di vista. In poche regioni Italiane hnno dato tutto il Lago dei Cigni. I nostri cittadini hanno bisogno di cose Belle come la danza”.

Come sempre questo viaggio è accompagnato dai partner che sostengono il Festival I Cento Passi con fiducia. Ci dice Loredana Errico direttor del Teatro dei 99 dell’Aquila e Coodirettore Artistico del Festival con Amalia Sarzano

“Ringraziamo il Ministero della Cultura che ci ha dato questa grande opportunità riconoscendo la valenza del nostro progetto, La Regione Abruzzo e il Comune dell’Aquila che rendono possibile la nostra manifestazione, la Comunità Montana “Montagna di L’Aquila”, l’azienda A.S.M. S.p.A. che ha creduto nella realizzazione di un luogo in cui si confrontano i temi necessari della sostenibilità ambientale veicolata anche attraverso i linguaggi artistici; GAL Gran Sasso, Velino, CNA L’Aquila“.

Il Festival “I Cento Passi” si arricchisce di anno in anno di collaborazioni e partenariati che rendono unico e prezioso il nostro percorso moltiplicandone le opportunità. Di seguito ringraziamo i nostri partner privati:

Università degli Studi dell’Aquila;

Conservatorio di Musica “Alfredo Casella” (AQ);

Bernstein School of Musical Theater di Bologna;

Tagliacozzo Festival (AQ);

Teatro Stabile d’Abruzzo (AQ);

Ass. I Solisti Aquilani (AQ);

Orchestra Italiana del Cinema – Roma;

Ass. Abruzzo Danza e Spettacolo (AQ);

Ass. Le Vie dello Zafferano (S. Pio delle Camere – AQ);

Ass. Abruzzo Move (AQ);

Ass. Abruzzo Autismo ONLUS;

Ass. A.P.T.D.H. ONLUS;

Campania Danza (SA);

Ass. A.L.A. – Promozione delle Arti (SA).

Centro di Produzione Adri Music (PE);

A.C. Blu Note (Celano – AQ); A.C.

MuTeArt (Francavilla al Mare CH);

Le Compagnie che realizzano con noi il Festival:

Compagnia Zappalà Danza – Scenario Pubblico Centro di Produzione della Danza (CT);

Daniele Cipriani Entertainement (Roma);

Movimento Danza (NA);

EgriBiancoDanza –TO;

Compagnia E-motion – Gruppo Phoenix ( AQ);

Compagnia Megakles (CT);

Ass. Inscena (AQ).

SOSTENIBILITÀ

Il Festival segue processi di lavoro strettamente legati al territorio, al suo ambiente socio-culturale, alla sua vocazione turistica, con una particolare propensione alla relazione con le giovanissime e giovani generazioni, per rendere il Festival i Cento Passi il più sostenibile possibile e per misurarne gli impatti derivanti dalle attività culturali proposte. I processi virtuosi iniziano da una comunicazione sostenibile verso gli stessi spettatori proseguendo con la condivisione delle scelte green e di tutte quelle buone pratiche che contribuiscono a migliorare l’impronta ecologica del Festival nel rispetto dei “Criteri ambientali minimi per il servizio di organizzazione e realizzazione degli eventi”.

Consapevoli del ruolo chiave che lo spettacolo dal vivo ha, come strumento educativo e come volano per il cambiamento culturale verso buone pratiche di sostenibilità e circolarità, il Festival vuole contribuire a lasciare un’eredità positiva ai fruitori e al suo territorio di appartenenza.

Il Festival non può non riferirsi all’Agenda 2030 e all’insieme di questioni che essa prende in considerazione: le tre dimensioni dello sviluppo sostenibile – economica, sociale ed ecologica, che mirano a porre fine alla povertà, a lottare contro l‘ineguaglianza, ad affrontare i cambiamenti climatici, a costruire società pacifiche che rispettino i diritti umani.

Ogni evento previsto nel programma proposto, pertanto, analizza fattori di tipo ambientale, economico e sociale che hanno lo scopo di qualificare le attività del Festival come sostenibili.

La maggior parte delle azioni del festival sono volte alla sensibilizzazione degli gli spettatori, partendo dalla scelta degli spettacoli che tengono conto, quindi, delle tre dimensioni dello sviluppo sostenibile; questo approccio aiuterà FESTIVAL I CENTO PASSI a percorrere saldamente la strada della sostenibilità.

PROGRAMMA

Linea AGORA’ 24 luglio 2023 ore 21:30

Scalinata di San Bernardino – L’AQUILA

IL LAGO DEI CIGNI

Compagnia NBC – REGGIO EMILIA

Sarà presente in platea l’étoile internazionale LILIANA COSI fondatrice della Compagnia COSI- STEFANESCU oggi compagnia NBC

Linea SITE SPECIFIC 26 luglio 2023 ore 12:00

sede TEATRO DEI 99 – L’AQUILA

Compagnia MOVIMENTO DANZA – NAPOLI

Laboratorio performativo

Linea SITE SPECIFIC 26 luglio 2023 ore 19:00

Emiciclo Regione Abruzzo – L’AQUILA

IL CANTO DELLE MANI

Compagnia MOVIMENTO DANZA – NAPOLI

Linea SITE SPECIFIC 27 luglio 2023 ore 12:00

sede TEATRO DEI 99 – L’AQUILA

Compagnia GDO – ROMA

Laboratorio performativo

Linea SITE SPECIFIC 27 luglio 2023 ore 19:00

Emiciclo Regione Abruzzo – L’AQUILA

ESTRATTI DA TWEE

Compagnia GDO – ROMA

Linea PRODUZIONE 29-30-31 LUGLIO

Cortile Lopardi – Natellis – Corso Vittorio Emanuele – L’AQUILA

ATELIER COREOGRAFICO a cura di Melissa Paparusso e Claudia Pompili

Prod. Teatro dei 99

Linea PRODUZIONE 1 AGOSTO 2023

Cortile Lopardi – Natellis – Corso Vittorio Emanuele – L’AQUILA

INSTALLAZIONE COREOGRAFICA a cura di Gaia Tinarelli

con la partecipazione dell’attore ANDREA FUGARO

Linea AGORA’ 2 agosto 2023 ore 21:30

Scalinata di San Bernardino – L’AQUILA

UNA NOCHE CON SERGIO BERNAL

Prod. Daniele Cipriani Entertainment – ROMA-MADRID

Linea SITE SPECIFIC 3 agosto 2023 ore 12:00

sede TEATRO DEI 99 – L’AQUILA

Compagnia EGRIBIANCODANZA – TORINO

Laboratorio performativo

Linea SITE SPECIFIC 3 agosto 2023

Emiciclo Regione Abruzzo – AQ ore 19:00

COREOFONIE – #LE SACRE

Compagnia EGRIBIANCODANZA – TORINO

Linea SITE SPECIFIC 6 agosto 2023 ore 15:00

Auditorium del Parco – L’Aquila

Laboratorio performativo condotto dal M°. Roberto Zappalà

Compagnia Zappalà Danza / Scenario Pubblico – CATANIA

Linea SITE SPECIFIC 6 agosto 2023 ore 19:00

Auditorium del Parco – L’Aquila

PERFORMATIVE SPEECH: STUDIO SUL FAUNO

Compagnia Zappalà Danza / Scenario Pubblico – CATANIA

Linea DIVERSAMENTE 7 Agosto 2023 ore 19:00

Cortile Lopardi – Natellis – Corso Vittorio Emanuele – L’AQUILA

DIVERSAMENTE

Performance curata da ANDREA FUGARO con la partecipazione di Abruzzo Autismo ONLUS

Linea Co-PRODUZIONI 10 Agosto 2023 ore 21:15

Chiostro di San Francesco – Tagliacozzo (L’Aquila)

IL BATTITO DELLA TERRA

Teatro dei 99 con Maurizio Trippitelli Percussion Ensemble

Linea AMBIENTE

La presenza del Festival con tutte le sue attività principali e collaterali, nell’intero territorio del comprensorio della Comunità Montana “Montagna di L’Aquila” contribuisce fortemente al riequilibrio territoriale; non più il solo centro storico della città dell’Aquila ma anche l’amplissimo territorio provinciale aquilano, daranno vita alla città-territorio. Spettacoli a tema ambientale, realizzati in collaborazione con l’A.S.M. S.p.A. l’Aquila, in attuazione dell’obiettivo 11.4 dell’Agenda 2030 a cura della compagnia Abruzzo Danza e Spettacolo con i testi di Paolo Logli.

“LA STORIA DI GAIA” nei comuni di Montereale, Capitignano, Pizzoli, Campotosto, San Pio delle Camere, Navelli, Fagnano

Raccontare il nostro pianeta come se fosse un organismo vivente, Gaia appunto. Questa è la base dello spettacolo che si articola tra monologhi, brevi scene dialogate, spezzoni di canzoni, coreografie e coinvolgimento del pubblico a piccole messe in scena. La storia del nostro pianeta come la storia di un individuo, con un nome: Gaia, appunto. Non si tratta di un’idea nuova, ed anzi l’immagine di Gaia ha popolato molti ambiti, dalla fantascienza underground degli anni ’70 ad alcune visioni new age, ma è stata anche una sorta di parola – slogan con la quale definire il complesso reticolo di relazioni ed equilibri su cui si basa la salute del nostro pianeta, inteso come un individuo composto di individui: noi, gli animali, il regno vegetale.

linea ATTIVITÀ COLLATERALI

INCONTRI CON I COREOGRAFI

nelle giornate di ospitalità delle compagnie

TAVOLA ROTONDA

In collaborazione con AIDAF AGIS sul tema della formazione coreutica in Italia

