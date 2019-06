Festival della comunicazione “Controsenso”, il programma 2019

Si svolgerà ad Avezzano e Tagliacozzo dal 5 al 7 giugno e avrà come temi princiali la libertà di stampa e i nuovi confini della comunicazione

AVEZZANO – Libertà di stampa in Italia e nel mondo, i nuovi confini della comunicazione e temi caldi della società e della politica degli ultimi mesi. Sono questi i temi al centro della VII edizione del Festival della comunicazione “Controsenso”. La manifestazione tornerà il 5- 6- 7 giugno ad accendere i riflettori sui nuovi modi di comunicare ponendo particolare attenzione quest’anno proprio alla libertà di stampa. Nella tre giorni si alterneranno in storiche location di Avezzano, Tagliacozzo e Sante Marie oltre 80 ospiti nei 20 seminari.

C’è un filo sottile che delinea quotidianamente il raggio d’azione del giornalista: la libertà di stampa. Questo “dovere” di ogni cronista, spesso ostacolato e messo a repentaglio in Italia come nel resto del mondo, sarà affrontato nel corso della manifestazione.

Sono 60 i relatori e tanti i temi che verranno trattati nel corso del festival. Si va dai segreti del giornalismo sportivo con Marco Pastonesi (Gazzetta dello Sport) e Alessandro Alciato (Sky), al diritto di cronaca con la Federazione nazionale della stampa e il sindacato giornalisti Abruzzo, fino ai temi caldi degli ultimi mesi come la legittima difesa con il caso editoriale di Luca Di Bartolomei (figlio dell’indimenticabile giocatore della Roma Agostino Bartolomei) autore di “Dritto al cuore”, per arrivare al caso Pillon, il senatore della Repubblica al centro del dibattito sulla questione della libertà di parola.

Si parlerà poi di giornalismo e malavita con Daniele Piervincenzi (Rai), della situazione internazionale come il genocidio in Ruanda con Antonio Marchesi (presidente nazionale uscente di Amnesty International) Silvana Arbia (Corte penale internazionale), e la tensione che si vive da tempo ormai in Venezuela, con Toni Capuozzo e altri importanti nomi del giornalismo.

Non mancheranno temi legati alle frontiere del giornalismo. Ai microfoni di Controsenso si racconterà anche Ismaele La Vardera, volto noto delle Iene, con i retroscena delle elezioni comunali di Palermo viste da candidato-infilstrato.

I segreti della comunicazione nel mondo dello spettacolo, invece, saranno sciorinati dal regista Pierfrancesco Pingitore, il comico e attore Greg, del celebre duo Lillo e Greg e dal giovanissimo vincitore del David di Donatello Alessandro Di Gregorio. Sarà dato poi grande rilievo alla deontologia professionale, con la presenza dei vertici dell’ordine dei giornalisti e il presidente dell’Odg d’Abruzzo Stefano Pallotta (15 crediti formativi).

L’eco del festival si allarga quest’anno anche alle nuove generazioni. Saranno presenti studenti delle scuole superiori che daranno il loro contributo e parteciperanno attivamente ai lavori intervistando il governatore della Regione Abruzzo Marco Marsilio.

PROGRAMMA

MERCOLEDÌ 5 GIUGNO

Avezzano, Salone Montessori

NEW MEDIA

Come si trasmettono le emozioni nel giornalismo di oggi

17

Presentazione

17.15

Storie di donne: tre modi di raccontarle

Monica Pelliccione (scrittrice)

Lidia Di Pietro (Caritas)

Gianni Padovani (editore)

18

I segreti del giornalismo sportivo, come trasmettere un’emozione

Marco Pastonesi (giornalista, editorialista Gazzetta dello Sport)

Dario Torromeo (scrittore, giornalista)

Alessandro Alciato (giornalista Sky)

18.45

L’Aquila, prima e dopo il sisma: cosa è cambiato a dieci anni dal terremoto

Massimo Cialente (ex sindaco dell’Aquila, scrittore)

Giustino Parisse (giornalista)

Gabriele De Angelis (sindaco di Avezzano)

Giacomo Russo Spena (Micromega)

GIOVEDÌ 6 GIUGNO

Tagliacozzo, Palazzo Ducale

(prima sessione)

LIBERTÀ DI STAMPA

Rischi dell’evoluzione nella comunicazione

9.30

Deontologia e professione: come salvare il giornalismo di qualità

Seminario introduttivo a cura dell’Ordine dei giornalisti d’Abruzzo

Stefano Pallotta (giornalista, presidente Odg)

Daniele Imperiale (giornalista, consigliere Odg)

10.15

La comunicazione tra i banchi di scuola: quando i giornali sostituiscono i libro

Roberto Colella (giornalista, esperto in Geopolitica)

Domenico Ranieri (giornalista)

Patrizia Marziale (insegnante, preside)

Tutela dei diritti umani: dal genocidio in Ruanda a oggi

Antonio Marchesi (Amnesty International Italia)

Silvana Arbia (giudice, Corte penale internazionale)

Tiziana Ciavardini (giornalista)

11.15

Cronaca nera dagli anni ’70 a oggi, cosa è cambiato e cosa cambierà

a cura della Federazione Nazionale Stampa Italiana e del Sindacato giornalisti

Paolo Mastri (scrittore, giornalista)

Emilio Orlando (giornalista, presidente sindacato cronisti romani)

Rocco Coletti (giornalista, vicesegretario sindacato)

Daniele Astolfi (giornalista, vicesegretario sindacato)

Legittima difesa: quando un diritto diventa un abuso

Luca Di Bartolomei (scrittore, “Dritto al cuore”)

Roberto Raschiatore (giornalista)

Franco Colucci (avvocato, presidente ordine)

12.15

Web, social e chat istituzionali: il reddito di cittadinanza

Sara Marcozzi (consigliere regionale)

Elisabetta Guidobaldi (giornalista)

Camillo D’Alessandro (deputato)

Claudia Cicchetti (giornalista, PaSocial)

Andrea Ruggieri (giornalista, deputato)

Il diritto alla libertà di pensiero e di parola: il caso Pillon

Simone Pillon (senatore, v.p. Commissione Infanzia)

Stefania Pezzopane (deputato)

Francesco Giubilei (scrittore, editore)

Enzo Di Salvatore (scrittore, costituzionalista)

Marco Palma (giornalista, inviato Mediaset)

GIOVEDÌ 6 GIUGNO

Tagliacozzo, Palazzo Ducale

(seconda sessione)

COMUNICAZIONE E MEDIA

Come muoversi nella giungla dell’informazione

15

Le regole deontologiche per muoversi nella giungla dell’informazione: cinquanta sfumature di stampa

Seminario introduttivo a cura dell’Ordine dei giornalisti d’Abruzzo

Stefano Pallotta (giornalista, presidente Odg)

Daniele Imperiale (giornalista, consigliere Odg)

Ne discutono con

Giovanni Legnini (ex sottosegretario presidenza del Consiglio per l’Editoria)

Vanessa Combattelli (giornalista)

16

Giornalismo e malavita, i rischi per la ricerca della verità

Daniele Piervincenzi (giornalista Rai)

Domenico Pettinari (consigliere regionale)

Daniela Senepa (giornalista)

Emilio Orlando (giornalista, scrittore)

L’influenza dell’informazione sul culto e sulla fede

Francesco Proia (scrittore)

Padre Carmine Cucinelli (storico)

Saverio Gaeta (giornalista Famiglia Cristiana)

Lucia Arbace (soprintendentte)

17

Maduro vs Guidò: il Venezuela tra rivoluzione e legalità

Barbara Schiavulli (giornalista di guerra)

Otto Campos Quintero (ex diplomatico Fao, ex sottosegretario Venezuela)

Tony Capuozzo (giornalista)

Associazione Venezuela

I confini del giornalismo tra realtà e finzione in tv: il caso La Vardera

Ismaele La Vardera (Le Iene, scritto)

Silvano Barone (giornalista)

17.30

La Regione tra i banchi di scuola, intervista al presidente della Regione Abruzzo

Marco Marsilio

Studenti scuole superiori

18

NewMedia: come scrivere un articolo in chiave seo

Michele Fazi (esperto Seo, Teh digital world)

L’impatto e il ruolo della cultura di massa sulla società moderna

Pierfrancesco Pingitore (drammaturgo, regista, sceneggiatore)

Greg (attore, fumettista, conduttore)

Alessandro Di Gregorio (regista, vincitore David di Donatello)

Carmine Castoro (filosofo della comunicazione)

VENERDÌ 7 GIUGNO

Sante Marie, Palazzo Colelli

La comunicazione letteraria Il concorso Premio letterario ControSenso

17.30

Concorso letterario

Le frontiere della scrittura

Presentazione dei libri

18.15

Premiazione

Cerimonia per la consegna del Premio “ControSenso”

18.30

Chiusura manifestazione edizione 2019