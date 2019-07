Ciak e Music a Chieti, quattro film in programmazione: ecco quando

CHIETI – Il fascino di un palazzo settecentesco in un quartiere storico della città di Chieti, la potenza di immagini che raccontano la musica, le suggestioni dell’estate. I giovani del Fai di Chieti invitano cittadini e turisti nel cortile di Palazzo Zambra (Sede della Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio dell’Abruzzo; via degli Agostiniani, 14; ingresso libero) per la rassegna “Ciak & music”.

Quattro film, per quattro lunedì di luglio, a partire da martedì 9 alle 21.15, che narrano storie in cui la musica assume un ruolo catalizzatore di emozioni, potenziando le suggestioni trasmesse dalle vicende narrate.

La Rassegna è inserita nel cartellone estivo 2019 ViviTeate (oltre 50 appuntamenti) a cura dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio d’Abruzzo e dal “Giardino delle pubbliche letture” (progetto culturale ideato dal Comitato Cittadino per la salvaguardia e il rilancio di Chieti) grazie alla collaborazione di una fitta rete di associazioni culturali della città.

PROGRAMMA

Questo il programma completo organizzato dal Fai Giovani di Chieti guidato dal capogruppo Luca Pasquini:

Martedì 9 luglio ore 21.15

Proiezione film SHINE Regia di Scott Hicks (1996)

Attore protagonista è Geoffrey Rush che interpreta il noto pianista australiano David Helfgott alla cui vita è dedicato il bellissimo film che ha ottenuto 7candidature: tra i numerosi riconoscimenti un premio Oscar e un Golden Globe.

Martedì 16 luglio ore 21.15

Proiezione film LA LEGGENDA DEL PIANISTA SULL’OCEANO

Regia Giuseppe Tornatore (1998).

È tratto dall’opera teatrale Novecento di Alessandro Baricco. Film epico dalle molte bellezze, narra di Novecento, leggendario pianista cresciuto su una nave senza mai scendere a terra. La colonna sonora di Ennio Morricone, composta da trenta brani, si è aggiudicata nel 2000 il Golden Globe per la migliore colonna sonora originale.

Martedì 23 luglio ore 21.15

Proiezione film A PROPOSITO DI DAVIS Regia F.lli Joel e Ethan Coen (2013)

Il film si ispira alla vita del cantante folk di notevole talento Dave Van Ronk. Narra la lotta di un artista per guadagnarsi da vivere: una ballata comica e struggente per un musicista geniale e fragile, un profilo umano tra i più belli e coinvolgenti dei F.lli Coen.

Martedì 30 luglio ore 21.15

Proiezione film DOVE ERAVAMO RIMASTI Regia Jonathan Demme

Attrice protagonista è Meryl Streep. La storia del film è ispirata alla vita di una rock star componente di una band musicale del New Jersey. Il sogno infranto di diventare una stella del Rock, una vita ricca di avventure ed emozioni contrastanti, luci e ombre in una narrazione costellata da brani fantastici.